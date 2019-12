Lenny Kravitz spája sily s OSN. Vydal oficiálnu skladbu kampane v boji proti rasizmu

Silné kinematografické hudobné video

11.12.2019 (Webnoviny.sk) - Celosvetovo uznávaný spevák a multitalentovaný hudobník Lenny Kravitz, známy nielen svojimi umeleckými počinmi, ale aj filantropiou a humanitárnou činnosťou, zverejnil videoklip, ktorý sa stal oficiálnou hymnou boja proti rasizmu.Americký spevák a skladateľ Lenny Kravitz, udržujúci si za posledné roky poprednú pozíciu v spoločnom boji proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii a obhajujúci jednotu a rovnosť po celom svete, spája sily s Úradom OSN pre ľudské práva, aby verejnosti pomocou videoklipu predstavil svoj nový singel „Here To Love (#fightracism)“.Jedná sa o prerábku úspešnej skladby, ktorej pôvodnú verziu spevák vydal na jeho kritikmi chválenom albume číslo 11, Raise Vibration, s ktorým sa predstavil aj v júni 2018 v Bratislave. Naživo si novú verziu piesne môžu fanúšikovia éterického hudobníka vypočuť na pripravovanom rovnomennom koncerte, ktorý sa uskutoční 1.7.2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Ešte deň pred Medzinárodným dňom ľudských práv, ktorý je 10. decembra, Kravitz doprial aj vizuálnu podobu upravenej verzie svojej piesne „Here to Love“. Emotívne čierno-biele video, ktoré Kravitz sám režíroval, zachytáva desiatky ľudí rôzneho veku, pohlavia, národností, vierovyznanií, farby pleti a poukazuje tak na rovnosť medzi všetkými ľudskými bytosťami.Zvýrazňujúc lyrické posolstvo lásky a inklúzie, legenda s Grammy ocenením spolu s Úradom OSN pre ľudské práva, novinkou podboruje #FightRacism – kampaň, ktorá propaguje toleranciu, rovnosť a rozmanitosť.Článok 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv uvádza: “Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach.“ „Here To Love“ znovu potvrdzuje tento všeobecný princíp a zobrazuje Kravitzovu výzvu: “Všetci sa musíme spojiť, pretože sme jedna bytosť, musíme sa pridať do boja, spolu sme silní, musíme urobiť, čo je správne v každej situácii, milujte životy druhých tak, ako by ste milovali ten svoj.“„Here To Love“ sa tak stáva titulnou skladbou kampane #Fightracism Úradu OSN pre ľudské práva počas roku 2020 a aj ďalších rokov.Úrad OSN pre ľudské práva pod vedením Organizácie spojených národov usporadúva propagáciu a ochranu ľudských práv pre všetkých. Pod vedením najvyššieho komisára s 1300 zamestnancami pracujúcimi vo viac než 70 krajinách sveta je ich cieľom, aby sa ľudské práva stali skutočnosťou pre všetkých ľudí kdekoľvek na svete. Viac informácií na www.ohchr.org Osobnosť považovaná za jedného z vynikajúcich rockových hudobníkov našich čias. Spevák a multiinštrumentalista prekročil hranice žánru, štýlu, rasy a postavenia počas jeho tridsaťročnej hudobnej kariéry.V produkcii speváka cítiť prvky soulu a vplyvy rocku a funku 60. a 70. rokov. Spevák, autor, producent a multiinštrumentalista vyhral cenu Grammy až štyrikrát za sebou a je držiteľom rekordu v počte víťazstiev v kategórii „Najlepší mužský rockový spevácky výkon“.Okrem jeho desiatich štúdiových albumov, ktorých sa celosvetovo predalo 40 miliónov, je tento viacrozmerný umelec vnímaný aj ako fashion ikona a uplatnil sa aj vo svete filmu. V kasovom trháku „Hry o život“ a „Hry o život: Skúška ohňom“ sa predstavil ako Cinna. Kravitz si zahral aj v pozitívne hodnotených filmoch „Precious“ a „Komorník“.Okrem umeleckej činnosti svoj život zasvätil i dobročinnej činnosti. Éterický filantrop už roky stojí za viacerými humanitárnymi projektami, najnovšie podporil OSN a kampaň boja proti rasizmu vydaním novej verzie skladby Here To Love.