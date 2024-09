Najväčší škandál v parlamente či hrubé útoky na demokraciu, Gröhling a Kolíková zhodnotili odvolávania

Popretie princípov demokracie

Predsedom sa stal Migaľ

17.9.2024 (SITA.sk) - Utorkové tajné hlasovania boli hrubými útokmi na demokratické postupy. Vyhlásil to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Dve utorkové tajné hlasovania v parlamente sú podľa neho nepredstaviteľným útokom na parlamentné pravidlá, ktoré sa doteraz dodržiavali.„Dnes sa rozhodla koalícia, že vo výbore SIS bude kontrolovať samu seba. To sa ešte nestalo,“ reagovala podpredsedníčka SaS a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková „Odvolanie mojej osoby z postu predsedníčky výboru na kontrolu SIS a odvolanie Michala Šimečku (PS) je popretím kľúčových princípov demokracie. Koalícia dnes zlomila hrádzu demokracie na Slovensku. Zakrýva to tým, že dnes ohlasuje konsolidačné opatrenia, dnes prezident organizuje zmierovací obed s opozíciou. Nenechajme sa oklamať. Toto je najväčší škandál, ktorý sa teraz stal v parlamente,“ vyhlásila Kolíková.Gröhling pripomenul, že úlohou opozičných poslancov je vládu kontrolovať.„Na začiatku volebného obdobia sa pozície predsedov výborov v parlamente rozdelili a strana SaS mala obsadiť post predsedníčky výboru na kontrolu SIS. Ponúkli sme zodpovedného človeka, človeka, ktorý sa v tom orientuje, človeka, ktorý je profesionál a ním je pani poslankyňa Kolíková," pripomenul predseda SaS s tým, že Kolíková bola zvolená a kontrolovala túto koalíciu dôsledne. Z postu predsedníčky výboru však bola odvolaná.„Koalícia sa rozhodla, že ich nebude kontrolovať tento kompetentný človek. Rozhodli sa, že si vyberú iného človeka, ktorý nebude mať toľko znalostí ako Kolíková, ktorý nerozumie tej problematike tak ako ona,“ doplnil Gröhling.SaS ďalej uviedla, že v utorok prebehlo tajné hlasovanie, kde SaS navrhla znovu Kolíkovú. Zvolená však nebola, pretože do tejto funkcie zvolili poslanca strany Hlas-SD „Nasledovať bude to, že pán Migaľ asi navrhne členovi výboru, aby bol podpredsedom a potom ho poverí vedením výboru. Verím, že naši partneri v opozícii sa nedajú zatiahnuť do takýchto hier,“ povedal Gröhling.Kolíková doplnila, že nemá žiadnu vedomosť o tom, že by sa niekto z opozície chystal pristúpiť na úskok, aby výbor na kontrolu SIS viedol takýmto spôsobom opozičný predstaviteľ a tým by prikryl vymyslené dôvody na jej odvolanie.„Robert Fico tu ponúka hry – nezvolenie Márie Kolíkovej a odvolávanie Michala Šimečku – a na druhej strane ľuďom berie chlieb, lebo zvyšuje DPH. Ak sa chce Fico takto zahrávať s krajinou, je to pre nás signál, že musíme túto vládu ešte viac kontrolovať a upozorňovať na každé jej pochybenie,“ uzavrel Gröhling.