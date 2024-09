Fico: Koalícia sa dohodla na konsolidácii za 2,6 až 2,7 miliardy eur

Vládna koalícia sa dohodla na balíku opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu. Informoval o tom v utorok premiér a predseda najsilnejšej vládnej strany Smer-SD Robert Fico za účasti ostatných koaličných partnerov.





Konsolidácia je podľa neho nevyhnutná, pretože súčasná vláda zdedila po predchádzajúcich kabinetoch najhoršie verejné financie v celej Európskej únii (EÚ). "Nevyhnutná je preto, že musíme byť solídni a zodpovední partneri. My sme dobrovoľne vstupovali do eurozóny a keďže sme jej súčasťou, musíme reagovať na určité pravidlá, ktoré v tomto prostredí existujú," podčiarkol Fico. Ak by vláda "neupratala" verejné financie, výsledkom by podľa neho mohlo byť zdraženie pôžičiek či zhoršenie medzinárodného hodnotenia SR.Zároveň je však dohodnutá konsolidácia aj sociálne udržateľná, zdôraznil premiér. "Môžeme spoločne vyhlásiť, že sme našli rovnováhu a dnes táto konsolidácia nejde iba za ľuďmi, táto konsolidácia ide aj za právnickými osobami, za firmami, za bankami. Každý v tomto štáte sa musel nejakým spôsobom poskladať na to, aby sme pristúpili k takémuto rozhodnutiu," zhodnotil.Vyzdvihol "historický kompromis" v oblasti úpravy DPH, ktorá je podľa Fica vyvážená. Výsledkom by okrem iného malo byť zlacnenie potravín. "Dohodli sme sa, že pokiaľ ide o DPH, zavádzame základnú sadzbu na 23 % s tým, že pokiaľ ide o všetky ostatné potraviny, tie pôjdu do 19 % sadzby a tie základné potraviny, kde sme zaviedli pred niekoľkými rokmi 10 % DPH, pôjdu do 5 % sadzby DPH," priblížil. Do najnižšej sadzby by mali patriť aj lieky, učebnice, nájomné bývanie či ubytovacie služby v cestovnom ruchu. Do 19 % sadzby by mali okrem časti potravín spadať napríklad aj energie."Veľmi sa teším, že vláda sa rozhodla zaviesť daň z finančných transakcií. Bolo veľa klamstiev popísaných v médiách, že to ideme zaviesť na úkor ľudí, nie je to pravda. Táto daň sa bude týkať výlučne právnických osôb," vyhlásil Fico. Zvýšiť by sa malo podľa neho aj zdanenie firiem s príjmom nad 5 miliónov eur.Premiér tiež potvrdil, že vláda zmení parametre daňového bonusu aj tzv. rodičovského dôchodku. Na druhej strane penzisti od tohto roka dostanú plnohodnotný 13. dôchodok. "Nikto nemôže povedať, že by sme urobili rozhodnutie, ktoré by znížilo objem peňazí, ktoré dôchodcovia dostanú," zdôraznil.