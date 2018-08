Najväčší stredoeurópsky reggae festival Uprising štartuje o týždeň

Na archívnej snímke fanúšik stojí pred hlavným pódiom na najväčšieho reggae hudobného stretnutia Uprising Reggae Festival na Zlatých pieskoch v Bratislave 26. augusta 2017. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 17. augusta (TASR) – Už o týždeň, v piatok 24. augusta, sa na bratislavských Zlatých pieskoch začne 11. ročník Uprising Festivalu s menami ako Gentleman, Inner Circle, Julian Marley, Lady Leshurr, High Contrast Live či Onyx & Dope D.O.D.Po jubilejnom minulom ročníku organizátori nič nepodcenili a návštevníkom ponúkli line-up, ktorý bez problémov obstojí aj u toho najnáročnejšieho fanúšika. Nechýba pestré medzinárodné obsadenie od USA cez Jamajku, Maltu až po Indonéziu, zástupcovia všetkých žánrov od reggae, dancehall a dub, až po hiphop a dnb, bohatý sprievodný program, ale návštevníkov potešia aj zmenami v areáli a festivalovou ponukou jedla a nápojov.Lokálne, slovenské aj české, farby príde hájiť populárny raper Rest, Čis T, Vec a Škrupo aj s ich kapelou, reggae úderka Urban Robot s MessenJah, Oldhunta a Colectivom, pojašení La3no, Akustika aj Smola a Hrušky či Pokyman & Lukie Fwd, ktorí nás minulý týždeň reprezentovali aj napríklad na Szigete.Silné zastúpenie majú na Uprisingu tento rok legendy reggae a ska, na pódiách sa počas dvoch dní vystriedajú také zvučné mená ako Derrick Morgan spoločne s The Skatalites, Johnny Osbourne, Mighty Diamonds či Lee Scratch Perry & Mad Professor. O program v neskorších nočných hodinách sa postarajú hviezdy lámaných beatov - High Contrast s jeho novým projektom so živou kapelou, Dub Phizix & Strategy, Benny Page aj náš DJ Kato a DJská dvojka Olis Bakulu & Slight, ktorí si špeciálne pre Uprising pripravili aj novú šou s britským MC Jimmy Danger.Vyšší komfort pre stanujúcich návštevníkov zabezpečí aj väčšia plocha. Organizátori tento rok totiž pridali nový kemp a pláže Zlatých pieskov budú opäť na jeden víkend k dispozícii len pre festivalových návštevníkov. K dispozícii sú ešte dvojdňové vstupenky v sieti Ticketportal, jednodňové a ZŤP vstupenky budú v predaji len na mieste.Všetky informácie si fanúšikovia nájdu na webovej stránke festivalu uprising.sk. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.