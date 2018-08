Steven Wilson z Porcupine Tree vystúpi prvýkrát na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Skladateľ, hudobník, producent a vedúca osobnosť súčasného progresívneho rocku Steven Wilson vystúpi prvýkrát na Slovensku. Svetovo úspešnú šou To The Bone obohatenú o skladby skupiny Porcupine Tree, ktorej bol členom, predstaví 10. februára 2019 v bratislavskej Refinery gallery.Steven Wilson stihol počas tridsaťročnej kariéry vyprodukovať viac ako päťdesiat albumov. Aktuálny To The Bone je jeho najúspešnejšou nahrávkou. Po vydaní v auguste minulého roka dosiahol 3. miesto v rebríčku UK Album Chart, 2. miesto v Nemecku a dokonca sa v auguste 2017 dostal do desiatky najpredávanejších albumov v Európe.Na veľkú radosť fanúšikov inteligentného progresívneho rocku ohlasuje Steven Wilson pokračovanie celosvetovo úspešného turné To The Bone aj v roku 2019. Mimoriadna odozva a vypredané haly ho sprevádzajú po celej Severnej a Južnej Amerike, ale i vo vybraných mestách Európy. Spomedzi všetkých vypredaných koncertov sa mu podarilo aj trikrát po sebe vypredať londýnsku Royal Albert Hall.Vstupenky sú v predaji od piatka 17. augusta. TASR informoval PR manažér Tomáš Holetz.