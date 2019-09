Najväčší svetoví znečisťovatelia si na summite nedali záväzok

Na snímke švédska enviromentálna aktivistka Greta Thunbergová počas prejavu na Klimatickom summite v sídle OSN v New Yorku 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok po skončení medzinárodného summitu, venovaného boju proti klimatickým zmenám, vyhlásil, že "situácia sa obracia".Guterres oznámil, že 77 krajín (vrátane Slovenska) sa zaviazalo, že do roku 2050 dosiahne uhlíkovú neutralitu, hoci tieto krajiny spoločne vyprodukujú oveľa menej než polovicu celosvetových emisií oxidu uhličitého.Ďalších 70 krajín prisľúbilo, že sa bude viac snažiť v boji proti klimatickým zmenám, 100 podnikateľských lídrov sa zaviazalo, že sa zapoja do zelenej ekonomiky, a jedna tretina bankového sektora sa prihlásila k zeleným cieľom.uviedol Guterres.Navyše, ešte sa plánuje výstavba veľkého počtu uhoľných elektrární, čo je", dodal Guterres. A zopakoval výzvu, aby sa po budúcom roku už nestavali žiadne nové uhoľné elektrárne.Osobitný vyslanec OSN pre klimatický summit Luis Alfonso de Alba upozornil, že medzi 77 krajinami zaväzujúcimi sa k uhlíkovej neutralite do roku 2050 nie sú najväčší znečisťovatelia - Čína, Spojené štáty, India, Rusko a Japonsko.Väčšina krajín, ktoré dali v pondelok uvedený sľub, neprodukuje až toľko oxidu uhličitého a aj osobitný vyslanec de Alba pripustil, že celkové množstvo emisií 77 krajín je oveľa menšie než polovica celosvetových emisií skleníkových plynov.uviedol de Alba na tlačovej konferencii po klimatickom summite OSN v New Yorku.dodal.De Alba označil za víťazstvo krátku prítomnosť amerického prezidenta Donalda Trumpa na summite, keďže šéf Bieleho domu predtým vyhlasoval, že na summit nepríde.uviedol de Alba.