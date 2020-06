Najväčší zamestnávateľ na Spiši plánuje pre rapídny pokles objednávok prepustiť tristo ľudí

Nepomohli ani štátne dotácie

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - O prácu v závode Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, ktorý je najväčším zamestnávateľom na Spiši, príde, pravdepodobne, tristo zamestnancov. Informovalo o tom vedenie spoločnosti. Niektorí by však mohli nájsť uplatnenie v popradskej firme Whirlpool Zamestnávateľ informoval Úrad práce v Spišskej Novej Vsi, že s prepúšťaním začne od 22. júna a pokračovať bude do 31. októbra. Fabrika Embraco, ktorá vyrába komponenty do chladiarenských zariadení, zamestnáva aktuálne 2200 ľudí.Spoločnosť Embraco začala diskutovať s odborovým zväzom a úradom práce o možnosti hromadného prepúšťania. Dôvodom je dlhodobejší pokles dopytu z dôvodu celosvetovej pandémie koronavírusu.„S poľutovaním musím oznámiť, že v najbližších mesiacoch budeme musieť ukončiť pracovný pomer s približne 300 kolegami,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Marcelo Borba s tým, že v najbližšej dobe nevidia náznaky zlepšenia u odberateľov a nárast objednávok.Embraco čelí rapídnemu poklesu objednávok od začiatku apríla, v máji niekoľkokrát prerušilo výrobu. Od mája zároveň prešli administratívni zamestnanci na trojmesačný úväzok skrátený o 20 percent.Firma taktiež požiadala o štátne dotácie, ale ani vďaka nim sa fabrike nepodarilo vyrovnať so stratami, ktorým musí čeliť z dôvodu poklesu objednávok.„Situácia na trhu sa mení z týždňa na týždeň a niektorí zákazníci postupne rušia už potvrdené objednávky. Aj keď sme prepúšťanie ešte nedávno nepredpokladali, napokon sa mu nedalo vyhnúť. Týmto nepopulárnym krokom sa snažíme ochrániť prácu a príjem pre zostávajúcich vyše 1900 zamestnancov a udržateľnosť našej spoločnosti,“ vysvetlil Borba.Spoločnosť Whirlpool v Poprade by dočasne mohla z Embraca zamestnať prijať 150 ľudí. „Zatiaľ sa jej na trhu darí, zvyšuje výrobu a prijíma nových zamestnancov, aj keď vyrába podobný segment do výrobkov pre domácnosti,“ uzavrel Borba.Generálny riaditeľ spoločnosti však nevidí šancu na zlepšenie situácie do marca budúceho roka. Päť najväčších krajín - odberateľov, do ktorých Embraco svoju produkciu vyváža, je najviac postihnutých koronakrízou. Ide o Taliansko, Rusko, USA, Turecko a Nemecko.