Jozef z Rožňavy sa vyhrážal popravou premiéra aj šéfa parlamentu, hrozí mu tvrdý trest

Môže dostať aj doživotie

Popraviť chcel aj rodiny

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia zadržala v piatok 19. júna muža, ktorý sa vyhrážal popravou verejne známych osôb a ich rodinných príslušníkov. Agentúru SITA o tom informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.Krajský vyšetrovateľ tak vzniesol obvinenie voči 67-ročnému Jozefovi P. z Rožňavy pre obzvlášť závažný zločin vydierania v štádiu pokusu. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvineného.Obvinenému hrozí za takéto konanie trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov či doživotie. Z dôvodu jeho zdravotného stavu bol muž umiestnený v jednom zo zdravotníckych zariadení.Podľa doterajších informácií polície mal muž zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty zásielku do Kancelárie Národnej rady SR. Na dané miesto bola doručená 16. júna 2020 a obsahovala päť totožných listov.Tie boli adresované predsedovi vlády SR, predsedovi ľavicovej politickej strany, podpredsedovi NR SR, predsedovi Najvyššieho súdu SR a Úradu vlády SR.„Pisateľ sa prostredníctvom listov mal vyhrážať, že popraví tieto osoby aj s ich rodinnými príslušníkmi, ak nevyhovejú jeho požiadavke, a to, že ak do piatich dní nevykonajú prevod 100 miliónov eur na bankový účet, ktorý v listoch uviedol,“ priblížila Martiniaková.Muž, podozrivý z vydierania, bol zadržaný v piatok 19. júna krátko po 17:00 odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave spolu s policajtmi Pohotovostného policajného útvaru Bratislava.Policajti zaistili výpočtovú techniku a ďalšie listinné dôkazy, ktoré boli takisto adresované verejne známym osobám.