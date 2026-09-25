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25. septembra 2026

Najväčšia kryptokrádež roka zasiahla Bitget, škoda presiahla 350 miliónov dolárov


Tagy: Hackeri Krádež Kryptomena Kryptomenová burza

Firma spája útok s technikami severokórejských hackerských skupín, výbery preventívne pozastavila, obchodovanie pokračuje. Hackeri ukradli z ...



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gettyimages 1034363382 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Firma spája útok s technikami severokórejských hackerských skupín, výbery preventívne pozastavila, obchodovanie pokračuje.

Hackeri ukradli z kryptomenovej burzy Bitget aktíva v hodnote 351,6 milióna dolárov, pričom spoločnosť podozrieva z útoku skupiny napojené na Severnú Kóreu. Firma v piatok oznámila, že neoprávnené prevody zaznamenala vo štvrtok večer.


„Finančné prostriedky používateľov sú v bezpečí,“ uviedol Bitget s tým, že straty spôsobené incidentom pokryje zo svojho ochranného fondu, ktorý disponuje viac ako 464 miliónmi dolárov.



Slušné aktíva


Generálna riaditeľka Gracy Chenová na sociálnej sieti X uviedla, že samotná spoločnosť vlastní aktíva v hodnote viac ako jednej miliardy dolárov. „Tento útok zodpovedá technikám používaným hackerskými skupinami napojenými na KĽDR,“ dodala.


Chenová vo vyjadrení pre AFP uviedla, že výbery používateľov zostávajú preventívne dočasne pozastavené. Obchodovanie a vklady však podľa nej naďalej fungujú normálne.



Najväčšia krádež


Podľa údajov analytickej spoločnosti TRM Labs ide o najväčšiu krádež kryptoaktív zaznamenanú od začiatku tohto roka.


TRM Labs vo svojej analýze z 8. septembra evidovala od začiatku roka 2026 celkovo 333 bezpečnostných incidentov, pri ktorých útočníci odcudzili kryptoaktíva v celkovej hodnote 1,73 miliardy dolárov. Štvrtkový útok na Bitget tak túto bilanciu ďalej výrazne zvýšil.


Zdroj: SITA.sk - Najväčšia kryptokrádež roka zasiahla Bitget, škoda presiahla 350 miliónov dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hackeri Krádež Kryptomena Kryptomenová burza
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