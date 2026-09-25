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25. septembra 2026
Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum s Hornozemplínskou knižnicou za viac ako deväť miliónov – FOTO
Tagy: Hornozemplínska knižnica Knižnica kultúrne centrum Otvorenie predseda Prešovského samosprávneho kraja PSK Prešovský samosprávny kraj Rekonštrukcia
Centrum má spájať knižnično-informačné služby s kultúrnymi, vzdelávacími a komunitnými aktivitami. Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvoril vo ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Centrum má spájať knižnično-informačné služby s kultúrnymi, vzdelávacími a komunitnými aktivitami.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvoril vo Vranove nad Topľou nové kultúrne centrum s Hornozemplínskou knižnicou. Rekonštrukcia a vybavenie objektu na Sídlisku 1. mája si vyžiadali celkovo 9,5 milióna eur. Centrum má spájať knižnično-informačné služby s kultúrnymi, vzdelávacími a komunitnými aktivitami.
Pôvodný objekt z roku 1979 prešiel rozsiahlymi stavebnými úpravami. Súčasťou projektu bola prestavba a nadstavba budovy, dostavba, zmena dispozície a využitie podzemných priestorov.
Obnovené boli technické rozvody, vzduchotechnika a vykurovanie. Upravená bola strecha a fasáda, ktorá je v súčasnosti z veľkej časti presklená. Objekt má aj zelené plochy, pochôdzne terasy, nový hlavný vstup napojením na lávku pre peších, bezbariérový výťah a zasklenú centrálnu halu, ktorá prepája zvyšné podlažia.
Atraktívny dojem dotvárajú i nové riešenia zelene, nové chodníky aj parkovacie plochy v areáli kultúrneho centra. Hornozemplínska knižnica má v nových priestoroch približne 83-tisíc kníh.
Okrem klasických knižničných priestorov pribudla multifunkčná sála a výstavná sieň. Súčasťou vybavenia sú audiovizuálne technológie, samoobslužný výpožičný systém a Bibliomat.
„Celý priestor sme rozdelili do siedmich zón s tým, že máme detský raj pre deti, TeenSpace obývačku pre mládež, potom máme SmartLab, máme literárnu kaviareň na besedy so spisovateľmi a zónu budúcnosti, kde sú nové technológie – Sewtech a Bibliomat,“ uviedla riaditeľka knižnice Danka Molčanová. Podľa nej bude významnou zmenou aj zavedenie nového výpožičného systému.
„Naši čitatelia budú môcť fungovať 24 hodín, sedem dní v týždni, požičiavať si knihy a vyberať si ich z Bibliomatu,“ uviedla. Na terase zároveň vznikne zóna dialógu určená na stretnutia mladých ľudí aj medzigeneračné aktivity.
Celková investícia dosiahla 9,5 milióna eur, z toho približne 1,2 milióna eur tvorilo interiérové vybavenie. Financovanie zabezpečil PSK z vlastných zdrojov, prostriedkov integrovaných územných investícií a európskych fondov.
„Takmer štyri desaťročia fungovala naša knižnica v prenajatých priestoroch, ktoré už kapacitne ani dispozične nestačili pokrývať potreby a rastúce nároky čitateľov a návštevníkov. Vedeli sme, že tento región si zaslúži niečo výnimočné, a preto po rokoch príprav i samotnej realizácie otvárame jeden z najväčších investičných projektov za posledné roky,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Podľa neho má nové centrum spájať literatúru, vzdelávanie, komunitný život a nové technológie.
Architektonické riešenie pripravilo prešovské štúdio Archima, stavebné práce zabezpečila spoločnosť Betpres z Vranova nad Topľou. Nové kultúrne centrum už získalo ocenenie Stavba roka 2025 za celospoločenský prínos.
Knižnica pripravila od pondelka 28. septembra do štvrtka 1. októbra dni otvorených dverí. Návštevníci absolvujú dvakrát denne komentované prehliadky priestorov, v pondelok je pripravené aj divadelné predstavenie. Knižnica začne štandardne fungovať od štvrtka 1. októbra, keď bude k dispozícii aj nový výpožičný systém.
Zdroj: SITA.sk - Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum s Hornozemplínskou knižnicou za viac ako deväť miliónov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvoril vo Vranove nad Topľou nové kultúrne centrum s Hornozemplínskou knižnicou. Rekonštrukcia a vybavenie objektu na Sídlisku 1. mája si vyžiadali celkovo 9,5 milióna eur. Centrum má spájať knižnično-informačné služby s kultúrnymi, vzdelávacími a komunitnými aktivitami.
Pôvodný objekt z roku 1979 prešiel rozsiahlymi stavebnými úpravami. Súčasťou projektu bola prestavba a nadstavba budovy, dostavba, zmena dispozície a využitie podzemných priestorov.
Zvýšenie atraktivity v areáli kultúrneho centra
Obnovené boli technické rozvody, vzduchotechnika a vykurovanie. Upravená bola strecha a fasáda, ktorá je v súčasnosti z veľkej časti presklená. Objekt má aj zelené plochy, pochôdzne terasy, nový hlavný vstup napojením na lávku pre peších, bezbariérový výťah a zasklenú centrálnu halu, ktorá prepája zvyšné podlažia.
Atraktívny dojem dotvárajú i nové riešenia zelene, nové chodníky aj parkovacie plochy v areáli kultúrneho centra. Hornozemplínska knižnica má v nových priestoroch približne 83-tisíc kníh.
Okrem klasických knižničných priestorov pribudla multifunkčná sála a výstavná sieň. Súčasťou vybavenia sú audiovizuálne technológie, samoobslužný výpožičný systém a Bibliomat.
Výber kníh z Bibliomatu
„Celý priestor sme rozdelili do siedmich zón s tým, že máme detský raj pre deti, TeenSpace obývačku pre mládež, potom máme SmartLab, máme literárnu kaviareň na besedy so spisovateľmi a zónu budúcnosti, kde sú nové technológie – Sewtech a Bibliomat,“ uviedla riaditeľka knižnice Danka Molčanová. Podľa nej bude významnou zmenou aj zavedenie nového výpožičného systému.
„Naši čitatelia budú môcť fungovať 24 hodín, sedem dní v týždni, požičiavať si knihy a vyberať si ich z Bibliomatu,“ uviedla. Na terase zároveň vznikne zóna dialógu určená na stretnutia mladých ľudí aj medzigeneračné aktivity.
Celková investícia dosiahla 9,5 milióna eur, z toho približne 1,2 milióna eur tvorilo interiérové vybavenie. Financovanie zabezpečil PSK z vlastných zdrojov, prostriedkov integrovaných územných investícií a európskych fondov.
Ocenenie Stavba roka 2025
„Takmer štyri desaťročia fungovala naša knižnica v prenajatých priestoroch, ktoré už kapacitne ani dispozične nestačili pokrývať potreby a rastúce nároky čitateľov a návštevníkov. Vedeli sme, že tento región si zaslúži niečo výnimočné, a preto po rokoch príprav i samotnej realizácie otvárame jeden z najväčších investičných projektov za posledné roky,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Podľa neho má nové centrum spájať literatúru, vzdelávanie, komunitný život a nové technológie.
Architektonické riešenie pripravilo prešovské štúdio Archima, stavebné práce zabezpečila spoločnosť Betpres z Vranova nad Topľou. Nové kultúrne centrum už získalo ocenenie Stavba roka 2025 za celospoločenský prínos.
Knižnica pripravila od pondelka 28. septembra do štvrtka 1. októbra dni otvorených dverí. Návštevníci absolvujú dvakrát denne komentované prehliadky priestorov, v pondelok je pripravené aj divadelné predstavenie. Knižnica začne štandardne fungovať od štvrtka 1. októbra, keď bude k dispozícii aj nový výpožičný systém.
Zdroj: SITA.sk - Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum s Hornozemplínskou knižnicou za viac ako deväť miliónov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hornozemplínska knižnica Knižnica kultúrne centrum Otvorenie predseda Prešovského samosprávneho kraja PSK Prešovský samosprávny kraj Rekonštrukcia
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