Najväčšia nemocnica Šífa v Pásme Gazy skončila bez elektrickej energie, hlásia aj úmrtia pacientov

11.11.2023 (SITA.sk) - Najväčšia nemocnica v Pásme Gazy Šífa skončila bez energie po tom, ako jej poslednému generátoru došlo palivo. Podľa hovorcu miestneho ministerstva zdravotníctva tam po vypnutí generátoravrátane predčasne narodeného bábätka.„Nie je elektrina. Zastavili sa medicínske zariadenia. Pacienti, najmä tí na jednotke intenzívnej starostlivosti, začali umierať,“ povedal v telefonáte pre agentúru AP riaditeľ nemocnice Abú Selmia za zvukov streľby a výbuchov.Nemocnicu obkľúčili izraelské sily, ktoré v Pásme Gazy vedú vojenskú operáciu proti militantnému hnutiu Hamas . Izrael tvrdí, že nemocnica Šífa je hlavným veliteľským stanoviskom Hamasu, militanti pod ňou vybudovali bunkre a z civilistov robia ľudské štíty.Hamas aj zamestnanci nemocnice to popierajú. V ostatných dňoch sa boje pri Šífe a ďalších nemocniciach na severe Pásma Gazy zintenzívnili a zariadeniam došli zásoby.Abú Selmia povedal, že izraelské sily strieľajú na kohokoľvek pred nemocnicou aj v nej a bránia pohybu medzi budovami v areáli. AP upozorňuje, že tvrdenia, že jediným zdrojom paľby sú izraelskí vojaci, sa nedajú nezávisle overiť.Na správy o paľbe na dvor Šífy izraelská armáda odpovedala len s tým, že vojaci v okolí bojujú s Hamasom a prijímajú všetky uskutočniteľné opatrenia na zabránenie ujmy civilistom. Vojaci sa podľa jej vyhlásenia počas bojov v Pásme Gazy stretli so stovkami bojovníkov Hamasu v podzemných zariadeniach, školách, mešitách a klinikách.​Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že zodpovednosť za akúkoľvek ujmu civilistom má Hamas. Izrael podľa jeho slov vyzval civilistov, aby opustili bojové zóny a Hamas robí všetko pre to, aby im zabránil odísť.