 Z domova

15. novembra 2025

Najväčšia potravinová zbierka aj v tomto roku pomôže stovkám rodín v núdzi


Trnavská arcidiecézna charita sa aj tento rok zapojí do najväčšej potravinovej zbierky, ktorú od 20. do 22. novembra organizuje ...



Zdieľať
zbierka 676x477 15.11.2025 (SITA.sk) - Trnavská arcidiecézna charita sa aj tento rok zapojí do najväčšej potravinovej zbierky, ktorú od 20. do 22. novembra organizuje medzinárodná sieť supermarketov. Zamestnancov a dobrovoľníkov charity bude možné stretnúť na deviatich vybraných predajniach obchodnej siete. Verejnosť môže do zbierky prispieť darovaním trvanlivých potravín, hygienických potrieb aj finančným príspevkom pri pokladniach.

Ľudia v núdzi


Zamestnancov a dobrovoľníkov Trnavskej arcidiecéznej charity môžu ľudia stretnúť v deviatich predajniach. Dve z nich sú v Trnave, ďalšie v Hlohovci, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Galante, Šali, Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi.

„Počas troch dní môžu zákazníci v predajniach darovať trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Trnavská arcidiecézna charita ich následne distribuuje rodinám a jednotlivcom v núdzi,“ informovala vedúca komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Darina Kukuľová Kvetanová. Minulý rok sa podľa jej slov podarilo vyzbierať vyše päť ton pomoci v hodnote približne 15 000 eur.

Najvýznamnejšia podpora


Vďaka najväčšej potravinovej zbierke dokáže Trnavská arcidiecézna charita pomáhať potravinami v náročnom čase pred Vianocami, ale aj počas prvých mesiacov nasledujúceho roka. Zbierka je tak pre organizáciu jednou z najvýznamnejších podpôr v poskytovaní potravinovej pomoci ľuďom v núdzi.

„Balíky doručujeme rodinám s nízkym príjmom, rodičom samoživiteľom, seniorom či ľuďom, ktorých život ovplyvnilo vážne ochorenie. Pre mnohých je to pomoc, ktorá rozhoduje o tom, či budú mať čo dať na stôl,“ vysvetlil Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity.

Zbierku môžu ľudia podporiť dvomi spôsobmi – nákupom konkrétnych trvanlivých potravín alebo hygienických potrieb, ktoré odovzdajú dobrovoľníkom pri označenom stánku, alebo kúpením kupónu, ktorý si nechajú započítať pri pokladni. Medzi odporúčané položky patria cestoviny a ryža, strukoviny, konzervované potraviny, múka, cukor, ale aj džemy a zaváraniny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Najväčšia potravinová zbierka aj v tomto roku pomôže stovkám rodín v núdzi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Charita Dobrovoľníci Potravinová zbierka
