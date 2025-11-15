Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

15. novembra 2025

Zasnežovanie lyžiarskych stredísk v Tatrách sa možno začne už budúci týždeň, keď sa ochladí


V lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách veria, že s prvým zasnežovaním zjazdoviek by mohli začať už počas budúceho týždňa. Indikuje to zatiaľ predpoveď denných a nočných teplôt. Ako ďalej pre ...



6735a1e44eafb152656998 676x507 15.11.2025 (SITA.sk) - V lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách veria, že s prvým zasnežovaním zjazdoviek by mohli začať už počas budúceho týždňa. Indikuje to zatiaľ predpoveď denných a nočných teplôt. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol hovorca prevádzkovateľa tamojších stredísk Marián Galajda, zasnežovacia infraštruktúra je už otestovaná, natlakovaná a pripravená na prvý mráz.


Sneh je zatiaľ len na hrebeňoch Tatier. ,,Na zjazdovkách ho ešte veľa nemáme, ale na druhej strane sme už naozaj veľmi dobre pripravení," potvrdil Galajda. To, či so zasnežovaním začnú, ukáže až realita. ,,Vieme, že počasie či predpovede majú niekedy veľmi dynamický vývoj, ale zatiaľ to vyzerá tak, že na budúci týždeň by zasnežovanie mohlo byť spustené," skonštatoval hovorca.

Z posledných zím sú už v Tatrách podľa jeho slov v strediskách vycvičení a snažia sa využiť každú periódu chladného počasia. ,,Musíme byť pripravení na to, ak príde perióda chladného počasia v dĺžke niekoľkých dní, aby sme to využili, a aby sme nastriekali toľko snehu, koľko len za tento kratší čas bude možné, pretože následne po perióde chladnejšieho počasia zvykne prísť zase teplejšie. To potom veľmi príprave zjazdoviek neprospieva,'' poznamenal.

Otvorenie lyžiarskeho strediska na Štrbskom Plese je zatiaľ naplánované na sobotu 6. decembra spolu s otvorením najdôležitejšej investície strediska, a to novej osemsedačkovej lanovej dráhy na Medvedie kopu. O týždeň neskôr, 13. decembra, by chceli otvoriť lyžovačku aj v Tatranskej Lomnici, a pred Vianocami aj na Jakubkovej lúke v Smokovcoch.


Zdroj: SITA.sk - Zasnežovanie lyžiarskych stredísk v Tatrách sa možno začne už budúci týždeň, keď sa ochladí © SITA Všetky práva vyhradené.

Čína vyzvala svojich občanov, aby sa pre napätie okolo Taiwanu vyhýbali cestám do Japonska
