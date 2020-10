Najväčšia sieť nezávislých PR agentúr oslavuje 50. rokov

O sieti

2.10.2020 (Webnoviny.sk) -PROI Worldwide operuje v 50 krajinách sveta, v ktorých 78 členských agentúr pomáha budovať reputáciu tisíckam klientov, vrátane desiatok spoločností z Fortune 500. Spolu dosahujú ročne tržby vo výške takmer jednej miliardy dolárov a zamestnávajú viac ako 7 300 ľudí."PROI si svojich partnerov starostlivo vyberá a my sme veľmi hrdí, že sme súčasťou tejto inšpiratívnej skupiny profesionálov. Na každom trhu spolupracujeme so špičkovou nezávislou agentúrou, kde sa vlastníci a partneri priamo podieľajú na spoločných kampaniach a projektoch. Vďaka priateľskej atmosfére a otvorenosti máme pre nás lídrov, pre našich zamestnancov a klientov po ruke múdrosť, skúsenosti a rozmanitosť z celého sveta. Máme za sebou desiatky medzinárodných úspešných projektov, práve jeden z nich v oblasti zdravotníctva vedieme.Gratulujem PROI nielen k 50 tym narodeninám, ale najmä k novému sviežemu brandu. Nie je to ľahký proces najmä v komunikačnej firme, " hovorí šéfka Seesame a dlhoročná členka boardu PROI Michaela Benedigová. PROI Worldwide využíva kolektívnu silu najpodnikavejších a najambicióznejších komunikačných firiem. Zdieľaním najlepších globálnych poznatkov a postupov sa agentúry v PROI držia na pozícii trendsetterov, schopných poskytovať klientom riešenia s najväčším dopadom. S príjmom takmer 1 miliardy USD sa PROI v roku 2019 umiestnila celosvetovo na 4. mieste medzi konsolidovanými komunikačnými skupinami. A v top 10 je jedinou, ktorá je zložená iba z nezávislých lokálnych agentúr.Informačný servis