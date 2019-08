NAJVÄČŠIA ZARA A ĎALŠÍCH 25 NOVÝCH OTVORENÍ PRIBUDNE V AVIONE

Foto: Zara Foto: Zara

Bratislava 19. augusta (OTS) -Pôvodná predajňa značky ZARA, ktorá je súčasťou španielskej módnej skupiny Inditex, bola v Avione otvorená v októbri 2008. Záujem zákazníkov o túto svetovú značku je taký veľký, že sa spoločnosť Inditex rozhodla expandovať. Nová predajňa ZARA sa presunula do nových priestorov, kde bude až na dvoch podlažiach ponúkať svojim zákazníkom najnovšie trendy v oblasti dámskej, pánskej a detskej módy.Otvorenie úplne novej predajne ZARA je súčasť veľkého projektu, ktorý Avion spustilo pred dvomi rokmi. Po otvorení hypermarketu Kaufland koncom roka 2017 sa Avion pustil do výstavby jedinečnej modernej gastro pasáže s celkovou rozlohou 8 000 m2. Tá privítala prvých návštevníkov v decembri minulého roka. Dnes ponúka unikátnu domácu, zahraničnú či street-foodovú kuchyňu v zaujímavom dizajnovom prostredí z dielne architekta Pavla Suchánka. Súčasťou projektu je aj detský svet BUPPI a množstvo relaxačných zón na príjemné oddychovanie, stretávanie sa a trávenie voľného času. Sezónne je zákazníkom k dispozícii aj vonkajšia terasa na 1. poschodí, kde si môžu posedieť pri šálke dobrej kávy či čaju alebo zacvičiť., ktorá sa skončí koncom tohto leta, prejde viac ako tretina zo 150 predajní. Približne 50 predajní s celkovou plochou takmer 20-tisíc m2 zmení dizajn interiéru, umiestnenie v rámci centra (relokáciu) alebo rozšíri predajnú plochu.hovorí, ktoré vlastní a spravuje developerV týchto chvíľach finišuje niekoľko nájomníkov nákupného centra s rekonštrukciou svojich priestorov. Prichádzajú však aj nové – dlho očakávané značky. Celkovo v Avione do konca roka pribudne 25 nových predajní.dodávaModernizácia sa netýka len interiéru nákupného centra. K existujúcim 3 600 parkovacím miestam pribudli novovybudované parkovacie miesta pre zákazníkov vonkajších obchodov Prespánok, Dr.Vet a Super ZOO.• 2012 – rozšírenie Avionu (o 4 600 m2) a IKEA (o 15-tisíc m2)• 2013 – modernizácia centra vo výške 530-tisíc eur: vynovenie foodcourtu, ihrísk, garáží a zavedenie svetelného parkovacieho systému• 2015 – modernizácia interiéru vo výške 5 miliónov eur – nové podlahy, stropy s LED svietidlami, vyššie výklady• 2017 – otvorenie hypermarketu Kaufland• 2018 – otvorenie novej Gastro pasáže• 2019 – modernizácia predajní, príchod nových značiek• 2020 – nový park pri AvioneCCC – Prémiový koncept na 1 000 m2, ktorý robí z nákupu topánok skutočný zážitok.CALZEDONIA – Talianska móda s najlepším pančuchovým a plavkovým tovarom pre ženy, mužov a deti.ALDO – Kanadská značka obuvi a doplnkov.HEAVY TOOLS – Maďarský koncept, športové kúsky, ale aj trendy módne doplnky.LARA BAGS – Široký výber kabeliek a kufrov.GUESS – Jedna z najznámejších fashion spoločností na svete.LINDEX – Inšpiratívna a dostupná dámska móda, oblečenie pre deti, bielizeň a kozmetika.MOHITO – Medzinárodná značka módy a doplnkov.SIZEER – Streetwear a sneakers móda.FUSAKLE – Slovenská značka ponožiek a doplnkového tovaru.ZARA – Španielska trendová módna značka.TESCOMA – Sortiment a doplnky pre domácnosť.SUPER ZOO a veterinárna klinika Dr.Vet – Kompletná starostlivosť o domácich miláčikov. Do týchto prevádzok sa zákazníci dostanú pohodlne z vonkajšej strany nákupného centra oproti McDonald’s a zaparkovať môžu pohodlne na novovybudovanom parkoviskuZSE centrum – Prevádzka rozšírila naše portfólio služieb v oblasti elektriny a plynu.RHAPIS – Kvetinárstvo a doplnky.BIOPARK – Zdravé potraviny, prírodná kozmetiku, ekologické čistiace prostriedky, výživové doplnky a potraviny pre rôzne diéty.TOUS – Španielska rodinná šperkárska firma.HALADA – Jeden z najuznávanejších predajcov diamantových a perlových šperkov.KLENOTY AURUM – Najširšia ponuka značkových briliantových šperkov Love Diamonds, zlatých a strieborných šperkov Dilema, šperkov a hodiniek svetoznámych módnych značiek.DOUGLAS – Veľký výber kozmetických prípravkov, exkluzívna atmosféra, excelentný servis a kompletné poradenstvo.LOKŠÁREŇ – Čerstvé lokše na slaný aj sladký spôsob.CAFEPOINT – Najväčší výber exkluzívnych a exotických odrodových káv, kvalitné kávovary, vynikajúce čokolády, baristické doplnky.SMOOTHIE 2.0 – Veľký výber smoothie s tými najkvalitnejšími surovinami.BRLOH – Široká ponuka hier a herného príslušenstva PlayStation 4, Xbox One alebo Nintendo.BUPPI – Detský svet.