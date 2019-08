OĽaNO: Železnice sú v takom stave, že môže dôjsť ku ich kolapsu

Na snímke Ján Marosz. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 19. augusta (TASR) – Takmer tretina všetkých železničných tratí je v zlom a nevyhovujúcom stave. Zlý stav infraštruktúry pritom spôsobuje meškanie vlakov. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) navyše v súčasnosti výrazne škrtajú výdavky na údržbu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec hnutia OĽaNO Ján Marosz s tým, že tento stav môže viesť až ku kolapsu železničnej dopravy na Slovensku.Marosz poukázal na to, že pre zlý stav infraštruktúry meškajú vlaky denne 750 minút sumárne.podotkol s tým, že tieto čísla vyplývajú z dokumentov, ktoré sa hnutiu dostali do rúk z prostredia ŽSR.dodal poslanec.Hnutie zároveň upozornilo, že železnice v súčasnosti zavádzajú opatrenia na výrazné škrtanie výdavkov na údržbu.priblížil expert hnutia na dopravu Jiří Kubáček s tým, že predmetom opatrení je napríklad nepoužívať materiál zo skladov, neobjednávať chýbajúci materiál a prehodnotiť sa majú aj plánované výluky, teda opravy tratí.poznamenal Kubáček.Situácia v ŽSR sa tak podľa OĽaNO blíži ku kolapsu.upozornil Kubáček. ŽSR pritom podľa Marosza dostávajú ročne takmer 300 miliónov eur. Domnieva sa, že ŽSRcelý svoj rozpočet, nakupovali, čo nebolo treba a nakupovali predražene.OĽaNO sa preto obracia na ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby sa touto situáciou začal zaoberať.zdôraznil Marosz.