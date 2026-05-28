|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viliam
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. mája 2026
Najväčšie hviezdy MS 2026: bude medzi nimi ešte Cristiano Ronaldo?
Keď sa v roku 2023 Cristiano Ronaldo presťahoval do saudskoarabského Al-Nassr, mnohí ho odpisovali.
Zdieľať
Foto: Unsplash.com
Kariéra na ústupe, európske štadióny za chrbtom, trofeje tiež. O štyri roky neskôr má 41 rokov, je v nominácii Portugalska na MS a chystá sa na svoj šiesty svetový šampionát. Rekordný, historický a podľa všetkého posledný.
Fanúšikovia, ktorí sledujú portugalský futbal a chcú poznať kurzy na zápasy ich tímu aj ďalších favoritov, nájdu prehľad na portáli iFortuna v sekcii MS vo futbale, kde sú k dispozícii kurzy na víťaza turnaja, skupinové zápasy aj individuálne štatistiky hráčov.
Čísla, ktoré umlčia kritikov
Pochybovači hovorili, že saudskoarabská liga je pre Ronalda dôchodok. Čísla hovoria inak. V sezóne 2025/26 strelil za Al-Nassr 27 gólov vo všetkých súťažiach, z toho 26 priamo v Pro League, čím sa stal najlepším strelcom celého tímu. Tempo jeden gól za každých 97 minút na trávniku nie je výkon hráča, ktorý sa chystá skončiť.
Ešte presvedčivejšie sú jeho čísla v reprezentácii. Za Portugalsko strelil Ronaldo v posledných 30 zápasoch 25 gólov. Pomohol národnému tímu vyhrať Ligu národov 2025, keď v celej súťaži strelil 8 gólov vrátane jedného priamo vo finále. Tréner Roberto Martínez pred MS uviedol, že Ronaldo je rovnako hladný po víťazstve ako vždy a nevidí žiadne znaky spomalenia.
Rekordér, ktorý nechce skončiť
Cristiano Ronaldo drží v mužskom futbale niekoľko absolútnych rekordov. Je historicky najlepším strelcom v reprezentačnom futbale so 143 gólmi v 226 zápasoch za Portugalsko. Je tiež jediným hráčom v histórii, ktorý skóroval na piatich rôznych majstrovstvách sveta. Na MS 2026 dostane šancu pridať k tomuto rekordu ďalšiu kapitolu.
Spolu s Lionelom Messim nastúpia obaja na svoj šiesty svetový šampionát, čo je číslo, ktoré v histórii futbalu nikto pred nimi nedosiahol. Ronaldo má 41 rokov, Messi 38. Súboj dvoch legiend na jednom turnaji je sám osebe dôvodom, prečo MS 2026 sledovať.
Ronaldo v tíme: hviezda alebo záťaž?
Portugalské národné futbalové mužstvo je oveľa viac než len Ronaldo. Tréner Martínez môže stavať na hráčoch ako Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, Rafael Leão či Gonçalo Ramos. Ide o jeden z najkvalitnejších tímov na turnaji, ktorý má reálnu šancu postúpiť ďaleko.
Niektorí odborníci naznačujú, že Ronaldo v poslednom čase v národnom tíme nemá také výsadné postavenie ako kedysi a že jeho prítomnosť môže brzdiť priestor pre mladších hráčov ako Gonçalo Ramos. Samotný tréner Martínez to odmieta: Ronaldo podľa neho stále prináša hodnotu, ktorú iný hráč tímu poskytnúť nemôže.
Prečo Ronalda na MS 2026 nemožno odpísať
Cristiano Ronaldo je najlepšie zarábajúcim futbalistom sveta s platom 185 miliónov eur ročne z Al-Nassru. No nie plat, ale góly sú meradlom jeho hodnoty. A tých má stále dosť. Na MS 2026 prichádza ako hráč, ktorý vie, že toto je jeho posledná šanca pridať k zbierke to jediné, čo mu v nej chýba: titul majstra sveta.
Keď 41-ročný útočník nastúpi na trávnik v USA, Kanade alebo Mexiku s číslom 7 na chrbte, celý svet sa pozrie. A práve to robí z Cristiana Ronalda stále jednu z najväčších hviezd každého turnaja, na ktorom sa objaví.
Zodpovedné hranie
Ministerstvo financií varuje: Účasť na hazardných hrách môže viesť k závislosti! Účasť osôb mladších ako 18 rokov na hazardných hrách je zakázaná.
Prečítajte si tiež
Bezradný Montreal nestrelil ani gól. Caroline chýba jeden zápas na spečatenie postupu a Slafkovský bude mať po sezóne – VIDEO
Hanba pre FC Košice! Prezidenta klubu zadržali kukláči, v hľadáčiku je viacero osôb