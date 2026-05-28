Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Hanba pre FC Košice! Prezidenta klubu zadržali kukláči, v hľadáčiku je viacero osôb
Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu. Na východnom Slovensku v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu.
Na východnom Slovensku v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce neďaleko Košíc.
Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu.
Okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. "Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Na mieste sa pohybujú ozbrojení príslušníci a kriminalisti, ktorí zabezpečujú dôkazy," uviedla TV JOJ.
"Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s Trnkovými podnikateľskými aktivitami. V hľadáčiku vyšetrovateľov je viacero osôb. Policajné akcie údajne prebiehajú aj v niektorých ďalších častiach Košíc," doplnilo spomenuté médium.
Najväčšie hviezdy MS 2026: bude medzi nimi ešte Cristiano Ronaldo?
Jakub Grigar o financiách olympionikov: Zabezpečí športovca olympijská medaila na celý život? – ROZHOVOR
