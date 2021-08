Najväčšie prekvapenie OH v Tokiu tento rok už nepobeží, víťaz stovky sa obáva zranenia

13.8.2021 (Webnoviny.sk) -

Senzačný víťaz mužskej stovky na OH 2020 Talian Lamont Marcell Jacobs už tento rok nebude súťažiť. Nástupca legendárneho Usaina Bolta, ktorý získal v Tokiu zlato na 100 m a ďalšie pridal v štafete na 4x 100 m, nie je zranený. Chce sa však preventívne vyhnúť možnému zraneniu.

"Marcell toho má tento rok za sebou veľmi veľa. Je unavený, preto už radšej nebude súťažiť, aby sa vyhol prípadnému zraneniu," uviedol šprintérov manažér Marcello Magna ni podľa webu BBC.com.

Triumf 26-ročného Taliana s texaským rodiskom na 100 m bol jedno z najväčších prekvapení OH 2020 v atletických súťažiach. Šprintér, ktorý len v roku 2018 definitívne presedlal zo skoku do diaľky, prvýkrát pokoril desaťsekundovú hranicu v tomto roku v máji. Na OH v prvý augustový deň triumfoval vo finále stovky výkonom 9,80 s. Pôvodne sa mal Jacobs predstaviť 21. augusta na podujatí Diamantovej ligy v americkom Eugene a v pláne mal aj preteky DL v Bruseli (3. 9.) a finále DL v Zürichu (9. 9.).