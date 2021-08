Slovenských hokejistov čaká boj o ZOH 2022 v Pekingu, hráči z NHL sa ospravedlnili

aktualizované 13. augusta, 15:30



Minikemp pre hráčov na hrane NHL

Slováci proti Rakúsku, Poľsku a Bielorusku

13.8.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenská hokejová reprezentácia sa na augustovom kvalifikačnom turnaji o postup na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu predstaví bez etablovaných hráčov zámorskej NHL. Ako v rozhovore pre web hokeportal.net povedal asistent generálneho manažéra slovenskej reprezentácie Oto Haščák , v Bratislave od 26. do 29. augusta hrať nebudú brankár Jaroslav Halák , obrancovia Zdeno Chára Erik Černák ani útočníci Tomáš Tatar "Dôvody ospravedlnených hráčov sú rôzne, tie nechcem ja špecifikovať," povedal Haščák.Už v pondelok vo Zvolene sa začne prípravný kemp pre ďalších hokejistov zo zámoria. "Pripravujeme menší kemp pre hráčov, ktorí sú na hrane AHL a NHL. Žiaľ, vlastne všetci hráči s pevným miestom v NHL sa z rôznych dôvodov ospravedlnili. Na kempe vo Zvolene bude zhruba desať hráčov. Minikemp sa týka napríklad Martina Feherváryho, Christiána Jaroša, Mariána Studeniča, Marka Daňa, čakáme tam aj Tomáša Jurča a niektorých ďalších," prezradil niekdajší vynikajúci útočník O. Haščák."Rozhodli sme sa zorganizovať neoficiálny kemp pre hráčov, ktorým sa zatiaľ nerozbehla príprava v ich klube. Potrebujeme, aby boli v kontakte s ľadom, v tréningovom nasadení a čo najlepšie pripravení,“ povedal generálny manažér reprezentácie a zároveň prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan na zväzovom webe. Pripojil aj ďalšie mená účastníkov kempu - Adam Ružička, Adam Húska a Roman Durný.Vedenie národného tímu plánuje zverejniť nomináciu na kvalifikačný turnaj v utorok 17. augusta. Zraz národného tímu sa uskutoční v nedeľu 22. augusta v Bratislave, kde sa po štyroch dňoch začne boj o jedinú miestenku na ZOH v Číne.Súpermi Slovákov na domácim turnaji budú postupne výbery Rakúska, Poľska a Bieloruska. Rovnaké turnaje ako v Bratislave sa v totožnom termíne uskutočnia aj v lotyšskej Rige a nórskom Osle. Z každého sa pod päť kruhov kvalifikuje len jeho víťaz.SZĽH na domácom kvalifikačnom turnaji ráta aj s účasťou fanúšikov, známy ešte nie je ich maximálny počet. "Momentálne rokujeme o technických detailoch. V úvode budúceho týždňa by sme mohli vedieť v tomto smere viac a prípadne aj spustiť predaj lístkov,“ uzavrel Šatan.