Najväčšie šance na MS v biatlone má zo Slovákov Paulína Bátovská Fialková, šampionát hostí nemecký Oberhof

Iba dve účasti v Top 10

Predošlé MS ovládli Nóri

7.2.2023 (SITA.sk) - Súťažou miešaných štafiet na 4x 7.5 km sa v stredu v nemeckom Oberhofe začnú majstrovstvá sveta v biatlone, ktoré potrvajú do nedele 19. februára. Nasledovať budú rýchlostné preteky, po nich stíhačky a vytrvalostné preteky.Potom prídu na rad mixštafety, potom klasické štafety a napokon preteky jednotlivcov a jednotlivkýň s hromadným štartom.Slovensko bude na MS reprezentovať poltucet reprezentantov - sestry Paulína Bátovská Fialková Júlia Machyniaková a medzi mužmi Matej Kazár Nádej na najlepšie výsledky zo slovenskej výpravy má Paulína Bátovská Fialková. Maximom 30-ročnej rodáčky z Brezna na tomto fóre je 5. priečka vo vytrvalostných pretekoch z MS 2019 vo švédskom Östersunde.Do Top 10 sa okrem toho v individuálnych súťažiach ešte raz - v rakúskom Hochfilzene 2017 bola desiata v pretekoch s hromadným štartom.V aktuálnej sezóne jej patrí 14. miesto v celkovom poradí SP a to bude platiť aj po svetovom šampionáte, keďže premiérovo sa na MS nebudú udeľovať body do hodnotenia SP."Na ôsmich svetových šampionátoch sa iba dvakrát dostala Top 10, teda veríme, že Oberhof 2023 to zlepší. Po všetkých stránkach je pripravená, vie, čo chce a sezóna ukazuje, že sa jej to môže podariť," uviedol na adresu Bátovskej Fialkovej web slovenskybiatlon.sk.Pred dvoma rokmi v slovinskej Pokljuke boli najúspešnejšou výpravou MS Nóri, ktorí mali bilanciu 7 zlatých, 3 strieborné a 4 bronzové medaily.Aj teraz sú favoritmi Nóri, najmä medzi mužmi. Suverénnym lídrom celkového poradia SP je totiž Johannes Thingnes Bö , za ním sú krajania Sturla Holm Lägreid a Vetle Sjaastad Christiansen Medzi ženami je okruh favoritiek na medaily o dosť širší. Hodnotenie SP vedie Francúzka Julia Simonová , za ňou je Švédka Elvira Öbergová a dvojica Talianiek Lisa Vittozzivová a Dorothea Wiererová . Nasledujú Nemka Denise Herrmannová-Wicková a Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová Najlepšou Nórkou je aktuálne Ingrid Landmark Tandrevoldová , v Obehofe budú Nóri bez štvornásobnej svetovej šampiónky z Pokljuky 2021 Tiril Eckhoffovej , ktorá počas kariéry získala zlato na MS už desaťkrát.