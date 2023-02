Samuel Kňažko hrá vo svojej prvej sezóne v AHL dobre, odborník ho vidí v NHL ako náhradníka do tretej formácie

Kňažka draftovali v roku 2020

Štyri sezóny v juniorke Turku

7.2.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko v jeho prvej sezóne v zámorskej AHL zatiaľ rozhodne nesklamal, po 35 zápasoch v drese tímu Cleveland Monesters má na konte 17 bodov (1+16).Podľa zámorského experta Scotta Wheelera z magazínu The Athletic sa 20-ročný Trenčan môže raz presadiť v NHL, aj keď nie ako stabilný člen kádra. Zaradil ho na 13. miesto vo svojom rebríčku 15 najväčších nádejí klubu Columbus Blue Jackets "V nováčikovskej sezóne v AHL sa mu zatiaľ darí dobre. Efektívne uberá priestor súperom a aktívne pracuje s hokejkou. Dobre bráni aj pri prechode z alebo do pásma a keď sa dá, podrží puk na hokejke. Má pevný postoj, dobrý prehľad v hre aj rozohrávku a je slušný korčuliar, i keď niekedy pôsobí trochu neohrabane. Nehrá opatrne ani bojazlivo, ako býva zvykom pri mladých obrancoch v AHL. Zrejme z neho bude obranca do tretej formácie v NHL ako náhradník, ale každý klub takého potrebuje," napísal Wheeler o bronzovom medailistovi zo ZOH 2022 v Pekingu.Samuela Kňažka si "modrokabátnici" z Columbusu vybrali na drafte nováčikov do NHL v roku 2020 zo 78. miesta.V zámorí debutoval v minulej sezóne v drese tímu juniorskej WHL Seattle Thunderbirds, v 27 dueloch základnej časti nazbieral 20 bodov (5+15) a v 25 zápasoch play-off pridal gól a päť asistencií.Účastník seniorských majstrovstiev sveta v roku 2021 predtým pôsobil štyri sezóny v juniorskom tíme fínskeho klubu TPS Turku, zahral si aj v jednom zápase mužskej Liigy.