Najväčším problémom Únie je jej proruské krídlo tvorené Orbánom a Ficom, tvrdí Marcinková – VIDEO

Marcinková pripomenula aj protesty

„Festival nehoráznosti"

7.3.2025 (SITA.sk) - Štvrtkový samit Európskej únie v Bruseli potvrdil, že najväčším problémom nie je v súčasnosti jej proruské krídlo, ktoré tvorí maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský predseda vlády Robert Fico . Uviedla to v piatok na tlačovej besede poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita "Napriek tomu, že Vladimir Putin nás aj Maďarsko nazýva nepriateľskými krajinami, Orbán a Fico mu poslušne slúžia a ďalej erozujú Európsku úniu v najťažších časoch, akým kedy čelila. Nečudo, že dochádza k vytvoreniu akejsi paralelnej únie, kde sa stretávajú tí lídri EÚ, ktorí sa vzájomne vedia podržať, ktorí sa navzájom nevydierajú a hovorí sa im koalícia ochotných," uviedla.Ako dodala, práve tieto krajiny sa stretli už v Paríži, potom v Londýne, pričom Slovensko najmä z dôvodu nedôveryhodnosti nášho lídra Roberta Fica na tieto stretnutia pozvánku nedostalo. Podľa Marcinkovej sa ľahko môže stať, že ak sa zosype NATO a koordinovaná európska obrana sa bude sústreďovať práve v "koalícii ochotných", Slovensko a Maďarsko zostanú osamotené a vydané napospas okupácii Ruska.Pripomenula tiež piatkové protesty na slovenských námestiach. "Situácia je taká vážna, že by som bola veľmi rada, keby si to uvedomovalo nie 100-tisíc ľudí, ktorí tam budú stáť, ale milióny ľudí v našej krajine, ktorí dajú Robertovi Ficovi jasne najavo, aby nás neizoloval a aby sme sedeli pri stole, kde sa rozhoduje o európskej bezpečnosti," podčiarkla.Podľa poslanca Ondreja Dostála predvádza strana Smer a celá vládna koalícia "festival nehoráznosti", ktorý nás odvádza preč z Európskej únie. Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha chodí do Moskvy za šéfom tajnej služby, čo má podľa Dostála jasné znaky kolaborácie."Robert Fico hovoril pred pár rokmi, že Slovensko patrí do jadra EÚ a dnes nás ťahá na jej okraj. Je životným záujmom Slovenska, aby táto kolaborantská vláda čím skôr skončila," vyhlásil.Poslankyňa SaS Mária Kolíková dodala, že Robert Fico nemá legitimitu na to, aby sa za všetkých ľudí na Slovensku rozhodol uprednostniť za partnera Rusko a nie Európu. Konanie jeho vlády prirovnala k tomu, keď sa Slovensko bratalo s nacistickým Nemeckom v roku 1939. "Presne toto sa dnes deje. Nechceme, aby Slovensko skončilo mimo Európy," zdôraznila.