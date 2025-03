Platforma expandujonline.sk má za cieľ zvýšiť záujem o podnikanie na internete

7.3.2025 (SITA.sk) - Projekt Za Tatry a za Dunaj: Ako uspieť online a rásť (aj) za hranicami podporuje podnikateľské ambície slovenskej verejnosti a podnikateľov praktickou ukážkou toho, že predávať online je ľahšie, než sa zdá.Veľa ľudí sa často stráca v rôznych zdrojoch o podpore podnikania, grantových výzvach či zákonoch, čo ich odrádza od založenia vlastného biznisu alebo jeho rozvoja. Práve prekonanie týchto prvotných prekážok je cieľom projektu, ktorý dnes oficiálne predstavil poradensko-analytický inštitút EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SRa zástupcov partnerských organizácií a popredných technologických spoločností.Malé a stredné podnikanie je pre slovenské ministerstvo hospodárstva prioritou.predstavil s týmto súvisiace aktivity MH SR a agentúry SARIO a na margo nového projektu povedal: "Vnímame deficit našich podnikateľov v online priestore a skutočnosť, že práve tento priestor je pre biznis kľúčovým faktorom ďalšieho rastu. Preto vítam projekt Za Tatry a za Dunaj a som veľmi rád, že vznikla snaha spropagovať niektoré nástroje online biznisu medzi slovenskými podnikateľmi. Verím, že tieto informácie padnú na úrodnú pôdu a podnikateľom pomôžu lepšie využiť potenciál digitálneho trhu a rozšíriť svoje podnikanie."uviedol, že je potrebné zvýšiť počet slovenských firiem, ktoré sa dokážu presadiť aj v zahraničí. "Slovenský trh je malý, a preto je pre každú firmu, ktorá chce rásť, prirodzené vstupovať za hranice okolitých krajín a všade tam, kde sa dokážu presadiť. Tento krok nie je jednoduchý, avšak online priestor niektoré kroky uľahčuje a minimalizuje riziká. Preto som rád, že firmy, ktoré uvažujú o rozšírení podnikania do zahraničia, majú možnosť získať potrebné informácie a nájsť si partnerov, ktorí im so vstupom za hranice pomôžu. Je dôležité, aby sme rozširovali množstvo slovenských exportérov – pre stabilnú ekonomiku nie sú dôležití len veľkí exportéri, ale aj to, aby rástli aj malé a stredné firmy a presadzovali sa aj v zahraničí."Záujemcovia o podnikanie tak majú k dispozícii platformu expandujonline.sk na webovej stránke. Jej cieľom je motivovať verejnosť začať podnikať a zároveň zvýšiť záujem o podnikanie na internete – či už vlastníkov menších obchodov, lokálnych predajcov alebo tých, ktorí majú záujem predávať online na Slovensku i za jeho hranicami. Platforma reflektuje rôzne typy podnikania a poskytuje praktické a zrozumiteľné informácie, usmernenia a návody ako krok za krokom začať predávať online a úspešne vstúpiť na digitálny trh. Jej obsah vznikol v spolupráci s technologickými spoločnosťami, v ktorých mene na oficiálnom predstavení projektu Za Tatry a za Dunaj vystúpili(Allegro),(Wolt),(Meta) a(Expandeco). Na záver platformu odštartovalzo Združenia podnikateľov Slovenska.Podľa údajov Eurostatu je Slovensko na chvoste Európskej únie v podiele firiem využívajúcich online predaj. Zatiaľ čo na Slovensku túto možnosť využíva len 18 % spoločností, u európskych lídrov ako Litva, Švédsko či Dánsko tento podiel presahuje 30 %. Už pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, aké prínosy pre ziskovosť a rast firiem predstavuje internet. S nástupom umelej inteligencie a ďalších prelomových technológií sa tento trend už len zrýchľuje a firmy aj štáty budú musieť reagovať, ak si chcú zachovať konkurencieschopnosť. Aj preto je dôležité, aby nezostali len v offline svete a neuspokojili sa s dosiahnutým úspechom, ale aby využili všetky príležitosti, ktoré ponúka online prostredie. Platforma expandujonline.sk je len malou ukážkou toho, akých možností sa slovenskí podnikatelia môžu chopiť.organizuje poradensko-analytickýpod záštitoua v spolupráci soa s podporouInformačný servis