Najväčšou hrozbou by bolo, ak by Putin vyhral vojnu na Ukrajine, skonštatoval Stoltenberg

12.7.2023 (SITA.sk) -„Najväčšou hrozbou“ by bolo, ak by ruský prezident Vladimir Putin vyhral vojnu na Ukrajine . Počas spoločnej tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa tak vyjadril generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg . Informuje o tom spravodajský portál CNN.„V Európe je plnohodnotná vojna a pre spojencov NATO neexistuje možnosť bez rizík, ale najväčším rizikom je, ak prezident Putin zvíťazí,“ skonštatoval Stoltenberg počas druhého dňa summitu NATO v litovskom Vilniuse.Práve preto je podľa neho dôležité, aby spojenci NATO podporovali Ukrajinu. „Ak zvíťazí prezident Putin, bude to pre Ukrajinu tragédia, ale bude to nebezpečné aj pre nás, urobí nás to zraniteľnejšími,“ poznamenal.