Najväčšou slovenskou firmou v regióne je Volkswagen Slovakia

Autá značky Volkswagen čakajú na export. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Najväčšou slovenskou spoločnosťou v regióne strednej a východnej Európy (SVE) podľa tržieb je Volkswagen Slovakia. Slovensko má medzi gigantmi celkovo 37 zástupcov, ktorí za rok 2018 dosiahli kumulované tržby viac ako 53 miliárd eur, čistý zisk vyše dvoch miliárd eur a zamestnávali spolu viac ako 112.000 ľudí. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka CEE Top 500, ktorý zostavuje spoločnosť Coface.Slovensku počet firiem medzi najväčšími firmami regiónu SVE podľa tržieb medziročne klesol o šesť. Automobilka Volkswagen Slovakia, ktorá si vďaka výraznému medziročnému nárastu tržieb o 37,5 % na 10,4 miliardy eur zlepšila svoje postavenie v rebríčku o dve priečky, je tak piatou najväčšou spoločnosťou v regióne a zároveň jediným slovenským zástupcom v top desiatke krajín. Do nej sa ani tento rok nedostala Kia Motors Slovakia, ktorá si udržala medziročne rovnakú úroveň tržieb a zvýšila zisk takmer o 15 percent.konštatuje oblastný manažér Coface Slovensko Juraj Janči. Vlani sa najmä automobilky museli vyrovnať so sprísnením politiky EÚ, týkajúcej sa emisných kvót, a prispôsobiť sa tiež náladám a preferenciám spotrebiteľov v tejto oblasti, respektíve aj štrukturálnym zmenám.zdôrazňuje Janči.Pre automotive to môže byť rizikom aj tento rok. Spomínaný vývoj má totiž už teraz za následok útlm v priemyselnej produkcii primárnych odberateľov Slovenska, akými sú Nemecko či Rakúsko. Takýto vývoj možno očakávať aj v Česku, ktoré je najväčším obchodným partnerom Slovenska.Rebríček porovnáva najväčšie firmy podľa tržieb za rok 2018 z 12 krajín regiónu, a to Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska. Kritériom je, aby ich ročné tržby dosiahli aspoň 300 miliónov eur, nepôsobili vo finančnom sektore, ako bankovníctvo, poisťovníctvo, lízing a podobne, a zverejňovali svoje údaje. Rebríček zároveň prináša aj prehľad o čistom zisku najväčších firiem, počte zamestnancov a medziročných zmenách. Kým v roku 2010 stačili na umiestnenie sa v rebríčku tržby 354 miliónov eur, pre tohtoročné vydanie už firmy museli za rok 2018 dosiahnuť tržby minimálne 479 miliónov (čo je viac o 35,3 %). TOP 500 firiem regiónu dosiahlo spolu tržby vo výške viac ako 698 miliárd eur, čo je medziročne nárast o 9,6 %. Až 394 firmám, teda 78 %, tržby rástli. Zisk však päťstovke najväčších firiem medziročne klesol.Slovensko má v rebríčku piate najpočetnejšie zastúpenie firiem po Poľsku (175), Maďarsku (71), Rumunsku (61) a Česku (60). Hoci počet firiem na Slovensku medziročne spolu s Českom klesol, firmy si udržali aspoň mierny rast tržieb, čo je podľa Jančiho dôsledkom priaznivých ekonomických podmienok.konštatuje.Na ekonomiku pozitívne vplýval najmä externý dopyt v priemysle, čo potvrdzuje aj medziročný rast vývozu o 7 %.podotýka Juraj Janči.Miera nezamestnanosti vlani klesla na 5,9 %, pričom minimálna mzda sa zvýšila na 520 eur. Rastu ekonomiky pomohli podľa odborníka aj investície do fixného kapitálu, týkajúce sa výstavby závodu Jaguar Land Rover, ktorý spustil výrobu v októbri 2018.