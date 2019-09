ZASTRÁJA SA: Erdogan pohrozil, že vpustí do Európy sýrskych utečencov

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 5. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že "otvorí dvere" pre sýrskych utečencov, aby sa mohli dostať do európskych krajín. Je tak odhodlaný urobiť v prípade, ak v najbližšom čase nevznikne na severe Sýrie takzvaná bezpečnostná zóna, informovala agentúra AP.Turecko dlhodobo žiada zriadenie bezpečnej zóny na severe Sýrie s cieľom zastaviť prúd sýrskych utečencov do Turecka a vytlačiť z oblastí pri tureckých hraniciach kurdských bojovníkov, ktorých Ankara považuje za teroristov.Na zriadení takejto nárazníkovej zóny sa Turecko a USA dohodli už pred mesiacom, avšak dohodu sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať. Podľa tureckých predstaviteľov totiž Washington v tejto oblasti neplní svoje záväzky. Ankara preto opakovane hrozí, že podnikne ofenzívu voči sýrskym Kurdom, ktorí sú spojencami USA v boji s džihádistami.Erdogan vo štvrtok varoval, že ak k vytvoreniu bezpečnej zóny v severnej Sýrii nedôjde v krátkom čase v koordinácii s USA, Turecko ju vytvorí vo vlastnej réžii. Súčasne pohrozil vpustením sýrskych utečencov do Európy.vyhlásil Erdogan na zhromaždení svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).Ankara podľa neho nedostala od medzinárodného spoločenstva dostatočnú podporu na zvládnutie masového prílevu Sýrčanov.Turecko by chcelo v bezpečnej zóne na severe Sýrie umiestniť zhruba milión z 3,65 milióna sýrskych utečencov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na tureckom území, uviedol Erdogan.