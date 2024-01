Najviac cien Emmy získali seriály Boj o moc a Medveď

Dramatický seriál Boj o moc a komediálny seriál Medveď sa stali víťazmi 75. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy, ktoré sa po štvormesačnom odklade konalo v pondelok večer v Los Angeles.





Záverečná séria Boja o moc (v origináli Succession), ktorý rozpráva príbeh bohatej a vplyvnej rodiny súperiacej o dedičstvo v podobe mediálneho impéria, bola favoritom galavečera s celkovo 27 nomináciami. Rovnako ako Medveď (The Bear) napokon získala šesť ocenení, okrem iného za réžiu a scenáre.Boj o moc sa už po tretí raz presadil v kategórii najlepší dramatický seriál a jeho hviezdy Kieran Culkin a Sarah Snooková si odniesli ceny pre najlepšieho herca a herečku v hlavnej dramatickej úlohe. Culkin pritom súperil s dvoma hereckými kolegami z toho istého seriálu. Ocenenie za vedľajšiu úlohu v Boji o moc dostal Matthew Macfadyen.Seriál Medveď, ktorý zavedie divákov do zákulisia dysfunkčnej reštaurácie v Chicagu, sa stal najlepším komediálnym seriálom. Z udeľovania Emmy neodišli naprázdno jeho protagonisti Jeremy Allen White, Ayo Edebiriová a Ebon Moss-Bachrach ako najlepší herec v hlavnej a najlepší herec a herečka vo vedľajšej úlohe v komédii.Najlepším krátkym seriálom sa stal Beef. Ceny získali aj jeho hlavní predstavitelia Ali Wongová a Steven Yeun v úlohe vodičov, ktorí sa po incidente na ceste dostávajú do rýchlo eskalujúceho sporu.Prestížne ceny Emmy sú považované za "televíznych Oscarov". Udeľuje ich od roku 1949 americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS), ktorej členovia rozhodujú o ocenených v približne 120 kategóriách.Ceny Emmy obvykle udeľujú v septembri. Vzhľadom na štrajky hollywoodskych scenáristov a hercov však 75. ročník presunuli až na január ďalšieho roka.