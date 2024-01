Radíme: Pomarančmi možno podporiť trávenie aj vstrebávanie živín

Konzumácia pomarančov pomáha predchádzať tvorbe obličkových kameňov. Podporuje aj trávenie a vstrebávanie živín, najmä železa. Zvyšuje tiež odolnosť ľudí voči infekciám. Priblížili to odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti.





"Pomaranče chránia tiež naše cievy, udržiavajú ich pružné a priechodné, pôsobia ako prevencia rakoviny a mnohých chronických ochorení," ozrejmila Katarína Blažová z Poradne zdravia úradu.Pomaranče sú podľa odborníkov výborným zdrojom vitamínu C. "Stačí, ak denne skonzumujeme jeden väčší pomaranč (200 gramov) a máme pokrytú odporúčanú dennú dávku vitamínu," doplnili. Dostatok vitamínu C okrem zvýšenia odolnosti voči infekciám podľa ich slov napomáha aj k hojeniu rán.Zároveň poukázali na to, že pomaranče patria k najvýdatnejším zdrojom stopového prvku selénu, ktorý sa tiež účastní na zachovaní prirodzenej imunity. Obsahujú aj ďalšie vitamíny a minerály vrátane draslíka. Ten prispieva k prevencii srdcových infarktov a vzniku krvných zrazenín.Pomaranče majú zároveň pre vysoký obsah draslíka odvodňujúce a lipolytické účinky, teda rozkladajú tukové "vankúšiky". Znižujú tiež príznaky starnutia a ich vôňa má vplyv aj na duševné zdravie. "Zmierňujú stres a podráždenosť, pôsobia antidepresívne," dodala Blažová.