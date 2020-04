Najviac ľudí bez práce je v okrese Rimavská Sobota, miera nezamestnanosti dosiahla viac ako 16 percent

Počet uchádzačov o zamestnanie

Projekty BBSK s cieľom znížiť nezamestnanosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2020 - Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti na Slovensku zaznamenali v marci v okrese Rimavská Sobota, kde dosiahla 16,19 percenta a oproti februáru stúpla o 0,58 percentuálneho bodu. Vyplýva to z tlačovej správy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) a zverejnených štatistík.Miera nezamestnanosti pritom v rámci celého Slovenska dosiahla úroveň 5,19 percenta. V rámci krajov sa nad slovenským priemerom spolu s Prešovským a Košickým krajom ocitol aj Banskobystrický kraj, kde priemerná úroveň miery evidovanej nezamestnanosti dosiahla 7,12 percenta.Úrady práce evidovali v Banskobystrickom kraji na konci tretieho mesiaca tohto roka 23 655 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, z čoho viac ako štvrtina je v okrese Rimavská Sobota, až 6 275.Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v kraji 29 100, pričom v okrese Rimavská Sobota ich bolo 7 538 a s menej ako polovicou uchádzačov ho nasledovali okresy Lučenec a Revúca.Na konci marca bolo v celom kraji iba 5 997 voľných pracovných miest. V Rimavskosobotskom okrese to bolo 443 pracovných miest, pričom najväčší dopyt po zamestnancoch je v okrese Banská Bystrica (2 059) a v okrese Krupina (1 269).Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) realizuje viaceré projekty s cieľom znižovať nezamestnanosť z dlhodobého hľadiska. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, kraj sa venuje napríklad sociálnej ekonomike vo forme sociálnych podnikov či Agentúry práce BBSK, rozvoju cestovného ruchu a vytváraniu udržateľných pracovných miest v ňom, či projektom zameraným na zvyšovanie zamestnateľnosti absolventov stredných škôl prostredníctvom duálneho či neformálneho vzdelávania.„Rozvoju okresu Rimavská Sobota pomôže tiež investícia do cestnej infraštruktúry, ktorá je v roku 2020 plánovaná vo výške viac ako 3,5 milióna eur,“ doplnila vedúca.„Kompetencie samosprávnych krajov však nevytvárajú priestor na to, aby kraj mohol finančne pomôcť krízou ohrozeným podnikom a tak priamo zabrániť prepúšťaniu. V mimoriadnej situácii, akou je tá dnešná, je jediným kompetentným a schopným v takejto podpore štát a centrálne orgány SR,“ konštatuje vedenie BBSK.