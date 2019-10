Najviac nepripojených pokladníc je z Bratislavského kraja

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radoslav Stoklasa Foto: TASR/Radoslav Stoklasa

Bratislava 24. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) SR eviduje ešte približne 80.000 elektronických registračných pokladníc, ktoré podnikatelia zatiaľ nepripojili do systému eKasa. Najviac nepripojených pokladníc je v Bratislavskom kraji, najlepšie si povinnosti plnia podnikatelia z Trenčianskeho kraja, informovala vo štvrtok Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR.uviedla Adamčíková. Podľa aktuálnych údajov eviduje FS najmenší počet, približne 8000, nepripojených pokladníc v Trenčianskom kraji. Všetky pokladnice musia byť pripojené do systému eKasa najneskôr 1. januára 2020.FS získava zo systému eKasa presné informácie nielen o duplicitnom vydávaní dokladov či dlhodobom nevydávaní pokladničných dokladov, ale má prehľad napríklad aj o nezaevidovaných dokladoch vydaných offline, ako aj informácie o chýbajúcich dokladoch. Rovnako vie identifikovať aj neobvyklé sumy transakcií či stále nepripojené pokladnice do systému eKasa. Finančná správa tak eviduje približne 80.000 podnikateľov, ktorých virtuálne či online registračné pokladnice neevidujú tržby v systéme eKasa. Podnikatelia síce podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, ktorý im finančná správa pridelila, avšak ich pokladnica ešte pokladničné doklady nevydáva.Finančná správa aktuálne eviduje tržby už zo 137.120 pokladníc z približne 220.000 zaevidovaných v systéme eKasa. Aktívne pokladnice denne vydávajú vyše štyri milióny pokladničných dokladov. Celkovo finančná správa prijala v systéme eKasa od jeho zavedenia takmer 358 miliónov pokladničných dokladov.