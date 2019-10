Zs. Simon žiada Bugára, aby vysvetlil komunikáciu Mariana K.

Na archívnej snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Predseda mimoparlamentného Maďarského fóra (MF) Zsolt Simon vyzval predsedu vládneho Mosta-Híd Bélu Bugára, aby vysvetlil údajnú komunikáciu Mariana K., podľa ktorej mal vopred vedieť, že Most-Híd bude súčasťou vlády po voľbách v roku 2016. Marian K. je v súčasnosti obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Simon pripomenul, že podľa zverejnenej komunikácie si mal Marian K. písať so súčasným podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD) tesne po parlamentných voľbách v roku 2016. Marian K. mal napísať, že vládu podľa neho zostavia Most-Híd, SNS, Smer-SD a odídenci zo Siete. Simon bol v tom čase podpredsedom Mosta-Híd, preto sa cíti byť podľa svojich slov podvedený a oklamaný.vyhlásil Simon na štvrtkovej tlačovej konferencii.Simon sa pýta, ako je možné, že Marian K. vopred vedel, aké rozhodnutia padnú v Moste-Híd. Vyzval preto Bugára, aby vysvetlil túto komunikáciu aj prípadnú dohodu so šéfom Smeru-SD Robertom Ficom. Komunikáciu zverejnil v stredu (23. 10.) líder OĽaNO Igor Matovič.Podľa poslanca by mal Most-Híd vysvetliť aj komunikáciu medzi Marianom K. a Alenou Zs. z marca 2018, v čase, keď sa rokovalo o zostavení novej vlády. Simon vyzval aj členov Mosta-Híd. "povedal.Matovič má podozrenie, že si mal Marian K. vymenovať svojho človeka na post zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), pričom o tom vedel aj Glváč. Matovič upozornil aj na ďalšie kauzy vyplývajúce z komunikácie.Glváč Matovičove tvrdenia odmieta, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdí, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trvá na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012. Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini už uviedol, že komunikáciou sa budú v strane zaoberať.