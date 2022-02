Najviac nominácií na ceny BAFTA má film Duna, Leonardo DiCaprio sa o sošku pobije s ďalšími známymi menami

aktualizované 4. februára 2022, 8:15



Medzi najlepšími filmami je aj satira

Nominovaná je Gaga i DiCaprio



Prehľad nominácií na ceny Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA):

Najlepší film:

Belfast

K zemi hľaď!

Duna

Licorice Pizza

Sila psa



Najlepší britský film:

Epilóg lásky

Ali & Ava

Belfast

Bod varu

Cyrano

Everybody's Talking About Jamie

Klan Gucci

Posledná noc v Soho

Nie je čas zomrieť

Passing



Film v inom ako anglickom jazyku:

Drajv maj kár

Božia ruka

Paralelné matky

Malá mama

Najhorší človek na svete



Dokumentárny film:

Becoming Cousteau

Krava

Utiecť

Záchrana

Summer of Soul



Animovaný film:

Encanto: Čarovný svet

Utiecť

Luca

Pripojení



Réžia:

Aleem Khan - Epilóg lásky

Rjúsuke Hamaguči - Drajv maj kár

Audrey Diwan - Happening

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - Sila psa

Julia Ducournau - Titán



Cena za výnimočný výkon britského režiséra, scenáristu alebo producenta na ich prvom filme:

Aleem Khan (scenár/réžia) - Epilóg lásky

James Cummings (scenár), Hester Ruoff (produkcia) - Bod varu

Jeymes Samuel (scenár/réžia) - Tým tvrdší je pád

Posy Dixon (scenár/réžia), Liv Proctor (produkcia) - Keyboard Fantasies

Rebecca Hall (scenár/réžia) - Passing



Pôvodný scenár:

Aaron Sorkin - Being The Ricardos

Sir Kenneth Branagh - Belfast

Adam McKay - K zemi hľaď!

Zach Baylin - King Richard

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza



Adaptovaný scenár:

Sian Heder - Coda

Rjúsuke Hamaguči - Drajv maj kár

Denis Villeneuve - Duna

Maggie Gyllenhaal - Temná dcéra

Jane Campion - Sila psa



Najlepší herec v hlavnej úlohe:

Adeel Akhtar - Ali & Ava

Mahershala Ali - Labutia pieseň

Benedict Cumberbatch - Sila psa

Leonardo DiCaprio - K zemi hľaď!

Stephen Graham - Bod varu

Will Smith - King Richard



Najlepšia herečka v hlavnej úlohe:

Lady Gaga - Klan Gucci

Alana Haim - Licorice Pizza

Emilia Jones - Coda

Renate Reinsve - Najhorší človek na svete

Joanna Scanlan - Epilóg lásky

Tessa Thompson - Passing



Najlepší herec vo vedľajšej úlohe:

Mike Faist - West Side Story

Ciaran Hinds - Belfast

Troy Kotsur - Coda

Woody Norman - C'mon C'mon

Jesse Plemons - Sila psa

Kodi Smit-McPhee - Sila psa



Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe:

Caitriona Balfe - Belfast

Jessie Buckley - Temná dcéra

Ariana DeBose - West Side Story

Ann Dowd - Mass

Aunjanue Ellis - King Richard

Ruth Negga - Passing



Pôvodná hudba:

Daniel Pemberton - Being the Ricardos

Nicholas Britell - K zemi hľaď!

Hans Zimmer - Duna

Alexandre Desplat - Francúzska depeša Liberty, Kansas Evening Sun

Jonny Greenwood - Sila psa



Kasting:

Carolyn McLeod - Bod varu

Francine Maisler - Duna

Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco - Božia ruka

Rich Delia, Avy Kaufman - King Richard

Cindy Tolan - West Side Story



Kamera:

Greig Fraser - Duna

Dan Laustsen - Ulička nočných môr

Linus Sandgren - Nie je čas zomrieť

Ari Wegner - Sila psa

Bruno Delbonnel - The Tragedy of Macbeth



Strih:

Una Ni Dhonghaile - Belfast

Joe Walker - Duna

Andy Jurgensen - Licorice Pizza

Tom Cross, Elliot Graham - Nie je čas zomrieť

Joshua L Pearson - Summer Of Soul



Výprava:

Sarah Greenwood, Katie Spencer - Cyrano

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos - Duna

Adam Stockhausen, Rena DeAngelo - Francúzska depeša Liberty, Kansas Evening Sun

Tamara Deverell, Shane Vieau - Ulička nočných môr

Adam Stockhausen, Rena DeAngelo - West Side Story



Kostýmy:

Jenny Beavan - Cruella

Massimo Cantini Parrini - Cyrano

Robert Morgan, Jacqueline West - Duna

Milena Canonero - Francúzska depeša Liberty, Kansas Evening Sun

Luis Sequeira - Ulička nočných môr



Masky:

Nadia Stacey, Naomi Donne - Cruella

Alessandro Bertolazzi, Sian Miller - Cyrano

Love Larson, Donald Mowat - Duna

Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh - Očami Tammy Faye

Frederic Aspiras, Jana Carboni, Giuliano Mariano, Sarah Nicole Tanno - Klan Gucci



Zvuk:

Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett - Duna

Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin, Dan Morgan - Posledná noc v Soho

James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor - Nie je čas zomrieť

Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van Der Ryn - Tiché miesto: Časť II

Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson, Gary Rydstrom - West Side Story



Špeciálne vizuálne efekty:

Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer - Duna

Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick - Free Guy

Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre, Alessandro Ongaro - Krotitelia duchov: Dedičstvo

Tom Debenham, Huw J Evans, Dan Glass, JD Schwaim - Matrix Resurrections

Mark Bakowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble - Nie je čas zomrieť



Britský krátky animovaný film:

Affairs of the Art

Do Not Feed the Pigeons

Night of the Living Dread



Britský krátky film:

The Black Cop

Femme

The Palace

Stuffed

Three Meetings of the Extraordinary Committee



Ee Rising Star Award (v tejto kategórii hlasuje verejnosť):

Ariana DeBose

Harris Dickinson

Lashana Lynch

Millicent Simmonds

Kodi Smit-McPhee





4.2.2022 (Webnoviny.sk) -Zoznamu kandidátov na ceny Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) vládne sci-fi Duna s 11 nomináciami. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Osem má v hre gotický western Sila psa, šesť nominácií si vyslúžila čiastočne autobiografická dráma Belfast a po päť získali bondovka Nie je čas zomrieť, nové filmové spracovanie legendárneho muzikálu West Side Story a dramédia Licorice Pizza.Päticu snímok nominovaných v kategórii Najlepší film spolu s Dunou, Belfastom, Silou psa a Licorice Pizza dopĺňa satira K zemi hľaď!. Nomináciu v režisérskej kategórii si však z tejto pätice vyslúžili len Jane Campion za Silu psa a Paul Thomas Anderson za Licorice Pizza.Ostatnými nominovanými tvorcami sú Aleem Khan (Epilóg lásky), Rjúsuke Hamaguči (Drajv maj kár), Audrey Diwan (Happening) a Julia Ducournau (Titán).Za herecké výkony v hlavných úlohách nominovali herečky Lady Gaga (Klan Gucci), Alanu Haim (Licorice Pizza), Emiliu Jones (Coda), Renate Reinsve (Najhorší človek na svete), Joannu Scanlan (Epilóg lásky), Tessu Thompson (Passing) a hercov Adeela Akhtara (Ali & Ava), Mahershalu Aliho (Labutia pieseň), Benedicta Cumberbatcha (Sila psa), Leonarda DiCapria (K zemi hľaď!), Stephena Grahama (Bod varu) a Willa Smitha (King Richard).Slávnostné udeľovanie filmových cien by sa malo uskutočniť 13. marca v londýnskej Royal Albert Hall a moderovať by ho mala austrálska herečka Rebel Wilson.