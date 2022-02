Oslávte lásku so SND a darujte si divadelné rande

4.2.2022 -Február je vďaka Valentínu skvelou príležitosťou vybočiť z každodennej všednosti našich manželských a partnerských vzťahov. Vezmite svoju lásku na rande do Slovenského národného divadla.Návšteva divadla nie je iba spoločenskou udalosťou, je to aj príležitosť vzájomne si venovať čas a vo dvojici prežiť krásne chvíle. Divadelná atmosféra podčiarkne výnimočnosť situácie a rande premení na neobyčajný večer.Navyše si SND pre všetkých návštevníkov prichystalo aj malé valentínske prekvapenie. Počas valentínskeho týždňa - od 14. do 20. februára - bude pre návštevníkov predstavení činohry, opery a baletu v divadle pripravený welcome drink, v alkoholickej aj nealkoholickej verzii.Divadelné rande však netreba stihnúť len počas valentínskeho týždňa."Sme presvedčení, že lásku môžeme oslavovať celý rok. Preto sme si pre našich návštevníkov pripravili aj špeciálnu edíciu valentínskych darčekových poukážok, ktorými môžu svoju lásku potešiť na sviatok zaľúbených. Rande v divadle si potom môžu dopriať kedykoľvek počas celej divadelnej sezóny,” vraví generálny riaditeľ SND Matej Drlička.Platnosť darčekovej poukážky je jeden rok. Valentínske poukážky so srdiečkom zakúpite v pokladnici SND počas celého februára, každý deň od 11.00 do 19.00. Poukážky sa stále dajú zakúpiť aj online.Špeciálne na Valentína navyše v Slovenskom národnom divadle vybavíte dva darčeky naraz. Pokladnica SND sa totiž 14. februára na jeden deň symbolicky premení na kvetinárstvo."Páni, ktorí chcú svoju polovičku potešiť kyticou,už od nás nemusia nikam chodiť. Spolu s poukážkami budú mať možnosť zakúpiť aj kvety. Veríme, že takýto valentínsky darček poteší obe strany,” dodáva Matej Drlička.Informačný servis