Najviac peňazí na transparentnom účte majú kiskovci, v prvej trojke aj Smer-SD a KDH

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Na transparentných účtoch majú päť dní pred voľbami najviac financií strany Za ľudí Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) . Vyplýva to z údajov dostupných na internete.Politické strany môžu na volebnú kampaň minúť maximálne tri milióny eur, vrátane dane z pridanej hodnoty. Strany a hnutia musia mať na tento účel zriadené transparentné účty.Strana Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku disponuje financiami vo výške 457-tisíc eur, pričom väčšiu časť tohto obnosu, konkrétne 250-tisíc eur si strana vložila na účet v pondelok.Po Kiskovej strane má najviac peňazí na druhom mieste vládna strana Smer-SD, a to na úrovni 365-tisíc. Trojicu „najbohatších“ strán pár dní pred voľbami dopĺňa KDH, ktoré disponuje finančnými prostriedkami vo výške 306-tisíc eur.Viac ako 100-tisíc eur majú k dnešnému dňu na účtoch ešte strany Most-Híd , konkrétne 221-tisíc a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti , na ktorého transparentnom účte sa nachádza finančný obnos vo výške 145-tisíc.Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia má na tento účel vyčlenené dva samostatné účty. Progresívne Slovensko atakuje stotisícovú hranicu, keďže disponuje 97-tisícami, Spolu má na účte niečo vyše 49-tisíc eur. Slovenská národná strana má na účte finančné prostriedky vo výške 57-tisíc eur. Ostatné politické strany a hnutia majú na svojich transparentných účtoch menej ako 50-tisíc eur.Na účte strany Vlasť bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina sa nachádza niečo vyše 49-tisíc eur.Mimoparlamentné a nedávno vzniknuté politické subjekty Dobrá voľba a Maďarská komunitná spolupatričnosť disponujú približne rovnakými financiami na úrovni 34-tisíc eur.Parlamentná politická strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko disponuje necelými 22-tisícami, opozičné hnutie Sme rodina Borisa Kollára má na účte približne 12-tisíc eur. Najmenej finančných prostriedkov má k dnešnému dňu na účte Sloboda a Solidarita , konkrétne 11-tisíc.Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Kandidovať bude celkovo 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00.