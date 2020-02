Ľudia začali na gréckych ostrovoch stavať barikády, protestujú proti výstavbe táborov pre migrantov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Demonštranti na troch gréckych ostrovoch začali stavať barikády na protest proti výstavbe nových zadržiavacích táborov pre migrantov. Protestujúci na ostrovoch Lesbos, Chios a Samos majú silnú podporu miestnych úradov a poľnohospodárskych združení.Vláda sa rozhodla vybudovať centrá, ktoré majú nahradiť súčasné preplnené tábory. S výstavbou plánujú začať dnes, a to po krátkej pauze určenej na diskusiu s miestnymi predstaviteľmi. Mnohí obyvatelia sa obávajú, že nové zariadenia len zvýšia počet utečencov na ostrovoch."Strážime túto oblasť a ak začnú s výstavbou, všetci, ako tu sme, budeme protestovať. A pripoja sa k nám aj ľudia z okolitých obcí, pretože toto tu nechceme," vyhlásil organizátor protestov Stephanos Apostolou pre agentúru The Associated Press.