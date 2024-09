Najviac pokémonov bolo na leteckej základni, obviňuje mobilnú hru predstaviteľ bieloruského ministerstva obrany

12.9.2024 (SITA.sk) - Mobilná hra Pokémon Go, ktorá bola svojho času mimoriadne populárna, bola podľa predstaviteľa bieloruského ministerstva obrany nástrojom západných spravodajských služieb.Ako informuje portál Politico, Alexander Ivanov, ktorý vedie úsek ideologickej práce na ministerstve, vyhlásil, že hru počas vrcholu jej popularity pred takmer desaťročím využívali na zbieranie informácií o bieloruskom letectve pri Minsku.„Kde si myslíte, že bolo v tom čase najviac pokémonov? Na území 50. leteckej základne, kde je pristávacia dráha, kde je veľa vojenskej leteckej techniky. Tam bolo najviac pokémonov. Nie je to spravodajská informácia?“ vyjadril sa Ivanov skôr počas týždňa v talkšou. V tom čase hovoril o objektoch, na ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou zameriavajú špióni.Pokémon Go, ktorú uviedli na trh v roku 2016, je hra s využitím rozšírenej reality, ktorá umožňuje jej hráčom s použitím ich smartfónov zbierať tieto digitálne postavičky v reálnom svete.