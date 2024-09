Ministerka Šimkovičová odovzdala čestné tituly majstrom a majsterkám ľudovej umeleckej výroby

Zachovávanie tradičných kultúrnych hodnôt

Poďakovanie všetkým podporovateľom

12.9.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) odovzdávala tituly majstrom a majsterkám ľudovej umeleckej výroby. Rezort kultúry tieto tituly udeľoval v spolupráci s Ústredím ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV) Za výrobu z pálky si čestný titul prevzala Eva Horváth, Štefan Hukeľ si ho odniesol za kožušníctvo a výrobu z kože a kovu. Ivana Marková získala titul majsterky ľudovej umeleckej výroby za čipkárstvo, Viera Slezáková za výrobu kraslíc a Ľubomíra Žilková za tkáčstvo.„Každý, kto prispieva k zachovávaniu tradičných kultúrnych hodnôt, ku ktorým patria aj remeslá, má moje osobné uznanie. Napokon, veď práve v tradičnom remesle je uchovaná skúsenosť predchádzajúcich generácií,“ uviedla ministerka Šimkovičová.Podotkla, že remeslo veľa vyžaduje, a to najmä ak v ňom niekto chce dosiahnuť majstrovskú úroveň. Dodala tiež, že titul majstra či majsterky ľudovej umeleckej výroby je najprestížnejšie ocenenie v tejto oblasti.Ocenený Štefan Hunkeľ v mene všetkých poďakoval tým, ktorí remeselníkov podporujú. „Moje poďakovanie patrí aj tým, ktorí nám dávajú informácie alebo posúvajú materiály, aby sme mohli pokračovať. A ďakujem pánu Bohu, že nám dal do vienka zručnosť a um, aby sme mohli udržiavať kontinuitu a posúvať to ešte ďalej,“ uviedol.ÚĽUV oceňuje majstrov a majsterky ľudovej umeleckej tvorby 65 rokov, pričom od roku 2014 tak robí v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Nový majster a majsterky ľudovej umeleckej výroby sa pridali k 449 nositeľom a nositeľkám tohto čestného titulu.