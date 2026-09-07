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07. septembra 2026
Najviac pre víťazstvo extrémistickej AfD spravil kancelár Merz, robí si posmech jej líder Ulrich Siegmund
Tagy: Alternativa pre Nemecko Krajinské voľby v Nemecku Nemecká vláda Nemecký kancelár Sasko-Anhalsko
Podľa projekcií verejnoprávnych vysielateľov jeho strana zaostala za absolútnou väčšinou 42 mandátov v krajinskom parlamente v Sasku-Anhaltsku len o tri kreslá. Nemecký ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Podľa projekcií verejnoprávnych vysielateľov jeho strana zaostala za absolútnou väčšinou 42 mandátov v krajinskom parlamente v Sasku-Anhaltsku len o tri kreslá.
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok stretne s vedením svojej strany CDU, aby prediskutovali a spracovali drvivú porážku, ktorú im vo voľbách na bývalom komunistickom východe uštedrila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Protiimigračná AfD dosiahla v nedeľu svoj doteraz najväčší úspech, keď v Sasku‑Anhaltsku získala podľa projekcií verejnoprávnych médií 44 percent hlasov, zatiaľ čo stredopravá CDU len približne 18 percent.
Viditeľne sklesnutý krajinský premiér z Merzovej CDU Sven Schulze uviedol, že jeho kampaň nebola vždy podporená politikami federálnej vlády. „Často sme čelili protivetru, a to nebolo vždy jednoduché,“ povedal.
Triumf pri urnách dostal pro‑Trumpovskú a Moskve naklonenú AfD, ktorú nemecká kontrarozviedka oficiálne vedie ako „pravicovo extrémistickú“, na dosah možnosti viesť svoj prvý krajinský kabinet. Výsledok vyvolal šok v celom Nemecku, ktoré sa v povojnovom období dokázalo vyhýbať nástupu extrémistických strán.
„Prvýkrát od konca druhej svetovej vojny je AfD, strana, ktorej krajinská organizácia je klasifikovaná ako pravicovo extrémistická, blízko k získaniu absolútnej väčšiny,“ uviedol Daniel Günther, premiér spolkovej krajiny Šlezvicko‑Holštajnsko. „Je to šokujúci moment pre našu krajinu.“
Pre Merza, ktorý sledoval výsledky v nedeľu večer v sídle strany v Berlíne, ale verejne nevystúpil, ide o ďalšiu ranu v čase, keď jeho popularita prudko klesá.
Líder AfD, 35‑ročný Ulrich Siegmund, si užíval posmešky na adresu 70‑ročného Merza, keď ho označil za „veľmi dobrého volebného agitátora“ pre AfD. Siegmund vyhlásil, že jeho strana „sa zapísala do dejín“ a jej voliči vyslali jasný „signál do Berlína“. Každý deň s Merzom vo funkcii kancelára je podľa neho „jeden deň navyše“.
Podľa projekcií verejnoprávnych vysielateľov AfD zaostala len o tri kreslá za absolútnou väčšinou 42 mandátov v krajinskom parlamente. V druhom bloku, ale tiež bez jasnej väčšiny, stoja strany odmietajúce AfD – CDU, stredoľavá SPD, Zelení a krajne ľavicová Die Linke.
Siegmund uviedol, že jeho strana je pripravená „podať ruku všetkým silám, ktoré s nami chcú dosiahnuť zásadný politický obrat“.
Politológ Oliver Lembcke z Rúrskej univerzity v Bochume upozornil, že výsledok je „viac než len vážna volebná porážka CDU“.
„Sme svedkami tektonického posunu v straníckom systéme,“ povedal. „Protestná a opozičná strana sa – prinajmenšom v častiach východného Nemecka – mení na stranu s realistickou vyhliadkou na moc.“
AfD, založená v roku 2013 ako euroskeptická protestná strana, sa rýchlo pretransformovala na islamofóbne a protiimigračné politické zoskupenie, ktorá ostro vystupovalo proti politike otvorených dverí bývalej kancelárky z CDU Angely Merkelovej.
Zdroj: SITA.sk - Najviac pre víťazstvo extrémistickej AfD spravil kancelár Merz, robí si posmech jej líder Ulrich Siegmund © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok stretne s vedením svojej strany CDU, aby prediskutovali a spracovali drvivú porážku, ktorú im vo voľbách na bývalom komunistickom východe uštedrila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Bez federálnej podpory
Protiimigračná AfD dosiahla v nedeľu svoj doteraz najväčší úspech, keď v Sasku‑Anhaltsku získala podľa projekcií verejnoprávnych médií 44 percent hlasov, zatiaľ čo stredopravá CDU len približne 18 percent.
Viditeľne sklesnutý krajinský premiér z Merzovej CDU Sven Schulze uviedol, že jeho kampaň nebola vždy podporená politikami federálnej vlády. „Často sme čelili protivetru, a to nebolo vždy jednoduché,“ povedal.
Oficiálni extrémisti
Triumf pri urnách dostal pro‑Trumpovskú a Moskve naklonenú AfD, ktorú nemecká kontrarozviedka oficiálne vedie ako „pravicovo extrémistickú“, na dosah možnosti viesť svoj prvý krajinský kabinet. Výsledok vyvolal šok v celom Nemecku, ktoré sa v povojnovom období dokázalo vyhýbať nástupu extrémistických strán.
„Prvýkrát od konca druhej svetovej vojny je AfD, strana, ktorej krajinská organizácia je klasifikovaná ako pravicovo extrémistická, blízko k získaniu absolútnej väčšiny,“ uviedol Daniel Günther, premiér spolkovej krajiny Šlezvicko‑Holštajnsko. „Je to šokujúci moment pre našu krajinu.“
Pre Merza, ktorý sledoval výsledky v nedeľu večer v sídle strany v Berlíne, ale verejne nevystúpil, ide o ďalšiu ranu v čase, keď jeho popularita prudko klesá.
Absolútna väčšina na dosah
Líder AfD, 35‑ročný Ulrich Siegmund, si užíval posmešky na adresu 70‑ročného Merza, keď ho označil za „veľmi dobrého volebného agitátora“ pre AfD. Siegmund vyhlásil, že jeho strana „sa zapísala do dejín“ a jej voliči vyslali jasný „signál do Berlína“. Každý deň s Merzom vo funkcii kancelára je podľa neho „jeden deň navyše“.
Podľa projekcií verejnoprávnych vysielateľov AfD zaostala len o tri kreslá za absolútnou väčšinou 42 mandátov v krajinskom parlamente. V druhom bloku, ale tiež bez jasnej väčšiny, stoja strany odmietajúce AfD – CDU, stredoľavá SPD, Zelení a krajne ľavicová Die Linke.
Siegmund uviedol, že jeho strana je pripravená „podať ruku všetkým silám, ktoré s nami chcú dosiahnuť zásadný politický obrat“.
Tektonické pohyby
Politológ Oliver Lembcke z Rúrskej univerzity v Bochume upozornil, že výsledok je „viac než len vážna volebná porážka CDU“.
„Sme svedkami tektonického posunu v straníckom systéme,“ povedal. „Protestná a opozičná strana sa – prinajmenšom v častiach východného Nemecka – mení na stranu s realistickou vyhliadkou na moc.“
AfD, založená v roku 2013 ako euroskeptická protestná strana, sa rýchlo pretransformovala na islamofóbne a protiimigračné politické zoskupenie, ktorá ostro vystupovalo proti politike otvorených dverí bývalej kancelárky z CDU Angely Merkelovej.
Zdroj: SITA.sk - Najviac pre víťazstvo extrémistickej AfD spravil kancelár Merz, robí si posmech jej líder Ulrich Siegmund © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Alternativa pre Nemecko Krajinské voľby v Nemecku Nemecká vláda Nemecký kancelár Sasko-Anhalsko
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