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Tatry pomáhajú deťom 2026: Radoslav zdolá 220 kilometrov, aby pomohol deťom so zdravotným znevýhodnením
Tagy: Zdravotné znevýhodnenie
220 kilometrov, 18 400 metrov prevýšenia a približne desať dní v náročnom horskom teréne. Radoslav sa v pondelok 7. septembra vydá zo Ždiaru na prechod slovenskou stranou Vysokých a Západných ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - 220 kilometrov, 18 400 metrov prevýšenia a približne desať dní v náročnom horskom teréne.
Radoslav sa v pondelok 7. septembra vydá zo Ždiaru na prechod slovenskou stranou Vysokých a Západných Tatier. Jeho cieľom však nie je iba zdolať jednu z najnáročnejších turistických výziev, aké si doteraz stanovil. Svoje kilometre chce premeniť na konkrétnu pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením a organizáciám, ktoré sa o ne starajú. Projekt Tatry pomáhajú deťom 2026 nadväzuje na úspešnú Cestu SNP z roku 2024, počas ktorej sa podarilo vyzbierať 12 500 eur.
Tentoraz ho čaká cesta zo Ždiaru až do Zuberca. Trasa povedie cez turisticky dostupné dvojtisícovky a horské chaty na slovenskej strane Vysokých a Západných Tatier. Radoslav ju plánuje absolvovať približne za desať dní, no presný čas bude závisieť od podmienok v horách.
Výzva je náročná nielen počtom kilometrov, ale najmä prevýšením. Na 220 kilometroch ho čaká približne 18 400 výškových metrov. Väčšinu trasy tak budú tvoriť prudké stúpania a klesania a len minimum úsekov poskytne priestor na skutočný oddych.
Radoslav zároveň otvorene hovorí o tom, že úspešné dokončenie treku nie je samozrejmosťou. Najväčšou neznámou zostáva počasie, ktoré môže v horskom prostredí výrazne ovplyvniť tempo aj bezpečnosť celej výpravy.
"Idem na túto trasu s pokorou. Možno sa mi ju ani nepodarí dokončiť. Netreba si dávať veľké ciele. Dôležité je, že sa pokúsim urobiť maximum a zároveň pomôcť deťom," uviedol Radoslav.
Myšlienka spojiť dlhú turistickú trasu s pomocou druhým vznikla už počas Cesty SNP v roku 2024. Vtedy Radoslav prešiel jednu z najznámejších slovenských diaľkových trás a vďaka podpore verejnosti sa podarilo vyzbierať 12 500 eur. Po dvoch rokoch sa rozhodol výzvu zopakovať, tentoraz však s ambíciou dostať pomoc k ešte väčšiemu počtu detí.
"Pred dvoma rokmi sme počas Cesty SNP podporili konkrétne deti a podarilo sa nám vyzbierať 12 500 eur. Tento rok by som chcel pomoc rozšíriť aj na organizácie, aby sa dostala k čo najväčšiemu počtu detí," vysvetľuje. Finančná pomoc z projektu je preto určená trom konkrétnym deťom a trom organizáciám. Ak by sa podarilo vyzbierať vyššiu sumu, Radoslav chce podporu rozšíriť aj na ďalších príjemcov.
Jedným z detí, ktorým má projekt pomôcť, je osemročný Danko Kopunec z Trenčína. Žije s Aicardiho-Goutièresovým syndrómom a detskou mozgovou obrnou. Do približne jedného roka života sa vyvíjal ako zdravé dieťa, následne však jeho život zmenili množstvo vyšetrení, operácií, rehabilitácií a každodenného cvičenia. Pri chôdzi dnes využíva chodítko. Napriek zdravotným ťažkostiam je podľa rodiny veľkým bojovníkom a jeho snom je raz si zahrať futbal.
Osemročná Amálka Fridmanová zo Svitu sa narodila s ojedinelým ochorením arthrogryposis multiplex congenita, ktoré obmedzuje pohyb kĺbov a vedie k oslabovaniu svalov. Má tiež golfové chodidlá, skoliózu a nefunkčnú ľavú ruku. Za sebou má viacero operácií, rehabilitácií a terapií. Pri pohybe využíva elektrický vozík, ktorý je pre ňu jednou z najdôležitejších pomôcok v každodennom živote.
Tretím dieťaťom je šesťročný Janko Bátori zo Štrby, ktorý sa narodil predčasne s trojkomorovým hydrocefalom. Má zavedený ventil, ktorý odvádza mozgomiešnu tekutinu do brušnej dutiny. Jeho detstvo sprevádzajú cvičenia, rehabilitácie a náročné obdobia. Napriek tomu zostáva podľa svojich blízkych usmievavým chlapčekom.
Každý z týchto príbehov je iný. Spoločné však majú to, že pomoc pre nich neznamená iba finančný príspevok. Znamená možnosť absolvovať potrebnú terapiu, získať vhodnú pomôcku, zlepšiť podmienky každodenného života alebo jednoducho dostať podporu v situácii, ktorú si väčšina ľudí nevie predstaviť.
Projekt myslí aj na organizácie, ktoré svoju pomoc každodenne poskytujú ďalším deťom a ich rodinám.
Denný stacionár Svetluška Kunov v Senici sa stará o deti s mentálnym a kombinovaným zdravotným znevýhodnením a o deti s autizmom. Pomáha im rozvíjať schopnosti prostredníctvom tvorivých dielní, arteterapie, ergoterapie, dramatoterapie, muzikoterapie či pohybových aktivít.
FragX Bernolákovo podporuje deti a rodiny, ktoré zasiahlo genetické ochorenie – syndróm fragílneho X chromozómu. Ten môže ovplyvňovať vývoj mozgu, komunikáciu, správanie či schopnosť dieťaťa fungovať v každodennom živote a jeho dôsledky pociťuje celá rodina.
Pomoc je určená aj pre Centrum pre deti a rodiny Myjava, ktoré sa stará okrem iného o deti s ťažkým zdravotným postihnutím či potrebou osobitnej starostlivosti. Jedným z jeho plánov je rekonštrukcia ihriska, ktoré by mohli spoločne využívať všetky deti bez rozdielu. Práve podpora organizácií má podľa Radoslava zabezpečiť, aby sa pomoc dostala k väčšiemu počtu detí. "Chcel by som, aby pomoc mala čo najväčší osoh a aby sa dostala k čo najviac deťom. Ak by sa vyzbierala väčšia suma, môžeme podporiť aj ďalšie organizácie," uviedol.
Radoslavova cesta má byť osobnou skúškou vytrvalosti, ale zároveň verejnou výzvou k solidarite. On svoje kilometre odkráča v horách. Ostatní môžu pomôcť svojím príspevkom. Práve v tom spočíva myšlienka projektu Tatry pomáhajú deťom 2026 – spojiť odvahu jedného človeka s ochotou mnohých ďalších pomôcť.
Radoslav pritom nechce zostať iba pri jednom treku. V hlave má ďalšie štyri trasy v rôznych častiach Slovenska. Ak to dovolí zdravie, rodina a pracovné povinnosti, rád by z projektu postupne vytvoril tradíciu, v ktorej budú slovenské hory každý rok spojené s konkrétnou pomocou.
"Možno sa z toho stane každoročná tradícia," hovorí.
Radoslav sa 7. septembra vydá na cestu, pri ktorej bude musieť prekonať únavu, prudké stúpania, dlhé klesania aj neistotu počasia. Jeho skutočným cieľom však nebude iba Zuberec. Cieľom je, aby 220 kilometrov cez Tatry pomohlo deťom, ktoré každý deň zdolávajú vlastné, často oveľa náročnejšie prekážky. Do projektu sa môže zapojiť aj verejnosť. Tatry pomáhajú deťom 2026 je možné podporiť prostredníctvom výzvy na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Každý príspevok sa môže premeniť na konkrétnu pomoc trom deťom a trom organizáciám, ktoré sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením.
Radoslav teda do Tatier vyráža sám, no dôvod, pre ktorý túto výzvu podstupuje, sa môže stať spoločným. Každý, kto sa pridá, pomáha meniť jeho náročnú cestu na pomoc deťom, ktoré ju potrebujú.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tatry pomáhajú deťom 2026: Radoslav zdolá 220 kilometrov, aby pomohol deťom so zdravotným znevýhodnením © SITA Všetky práva vyhradené.
Radoslav sa v pondelok 7. septembra vydá zo Ždiaru na prechod slovenskou stranou Vysokých a Západných Tatier. Jeho cieľom však nie je iba zdolať jednu z najnáročnejších turistických výziev, aké si doteraz stanovil. Svoje kilometre chce premeniť na konkrétnu pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením a organizáciám, ktoré sa o ne starajú. Projekt Tatry pomáhajú deťom 2026 nadväzuje na úspešnú Cestu SNP z roku 2024, počas ktorej sa podarilo vyzbierať 12 500 eur.
Tentoraz ho čaká cesta zo Ždiaru až do Zuberca. Trasa povedie cez turisticky dostupné dvojtisícovky a horské chaty na slovenskej strane Vysokých a Západných Tatier. Radoslav ju plánuje absolvovať približne za desať dní, no presný čas bude závisieť od podmienok v horách.
Výzva je náročná nielen počtom kilometrov, ale najmä prevýšením. Na 220 kilometroch ho čaká približne 18 400 výškových metrov. Väčšinu trasy tak budú tvoriť prudké stúpania a klesania a len minimum úsekov poskytne priestor na skutočný oddych.
Radoslav zároveň otvorene hovorí o tom, že úspešné dokončenie treku nie je samozrejmosťou. Najväčšou neznámou zostáva počasie, ktoré môže v horskom prostredí výrazne ovplyvniť tempo aj bezpečnosť celej výpravy.
"Idem na túto trasu s pokorou. Možno sa mi ju ani nepodarí dokončiť. Netreba si dávať veľké ciele. Dôležité je, že sa pokúsim urobiť maximum a zároveň pomôcť deťom," uviedol Radoslav.
O dva roky neskôr opäť na ceste za pomocou
Myšlienka spojiť dlhú turistickú trasu s pomocou druhým vznikla už počas Cesty SNP v roku 2024. Vtedy Radoslav prešiel jednu z najznámejších slovenských diaľkových trás a vďaka podpore verejnosti sa podarilo vyzbierať 12 500 eur. Po dvoch rokoch sa rozhodol výzvu zopakovať, tentoraz však s ambíciou dostať pomoc k ešte väčšiemu počtu detí.
"Pred dvoma rokmi sme počas Cesty SNP podporili konkrétne deti a podarilo sa nám vyzbierať 12 500 eur. Tento rok by som chcel pomoc rozšíriť aj na organizácie, aby sa dostala k čo najväčšiemu počtu detí," vysvetľuje. Finančná pomoc z projektu je preto určená trom konkrétnym deťom a trom organizáciám. Ak by sa podarilo vyzbierať vyššiu sumu, Radoslav chce podporu rozšíriť aj na ďalších príjemcov.
Za 220 kilometrami sú konkrétne detské príbehy
Jedným z detí, ktorým má projekt pomôcť, je osemročný Danko Kopunec z Trenčína. Žije s Aicardiho-Goutièresovým syndrómom a detskou mozgovou obrnou. Do približne jedného roka života sa vyvíjal ako zdravé dieťa, následne však jeho život zmenili množstvo vyšetrení, operácií, rehabilitácií a každodenného cvičenia. Pri chôdzi dnes využíva chodítko. Napriek zdravotným ťažkostiam je podľa rodiny veľkým bojovníkom a jeho snom je raz si zahrať futbal.
Osemročná Amálka Fridmanová zo Svitu sa narodila s ojedinelým ochorením arthrogryposis multiplex congenita, ktoré obmedzuje pohyb kĺbov a vedie k oslabovaniu svalov. Má tiež golfové chodidlá, skoliózu a nefunkčnú ľavú ruku. Za sebou má viacero operácií, rehabilitácií a terapií. Pri pohybe využíva elektrický vozík, ktorý je pre ňu jednou z najdôležitejších pomôcok v každodennom živote.
Tretím dieťaťom je šesťročný Janko Bátori zo Štrby, ktorý sa narodil predčasne s trojkomorovým hydrocefalom. Má zavedený ventil, ktorý odvádza mozgomiešnu tekutinu do brušnej dutiny. Jeho detstvo sprevádzajú cvičenia, rehabilitácie a náročné obdobia. Napriek tomu zostáva podľa svojich blízkych usmievavým chlapčekom.
Každý z týchto príbehov je iný. Spoločné však majú to, že pomoc pre nich neznamená iba finančný príspevok. Znamená možnosť absolvovať potrebnú terapiu, získať vhodnú pomôcku, zlepšiť podmienky každodenného života alebo jednoducho dostať podporu v situácii, ktorú si väčšina ľudí nevie predstaviť.
Pomoc pre jednotlivcov aj desiatky ďalších detí
Projekt myslí aj na organizácie, ktoré svoju pomoc každodenne poskytujú ďalším deťom a ich rodinám.
Denný stacionár Svetluška Kunov v Senici sa stará o deti s mentálnym a kombinovaným zdravotným znevýhodnením a o deti s autizmom. Pomáha im rozvíjať schopnosti prostredníctvom tvorivých dielní, arteterapie, ergoterapie, dramatoterapie, muzikoterapie či pohybových aktivít.
FragX Bernolákovo podporuje deti a rodiny, ktoré zasiahlo genetické ochorenie – syndróm fragílneho X chromozómu. Ten môže ovplyvňovať vývoj mozgu, komunikáciu, správanie či schopnosť dieťaťa fungovať v každodennom živote a jeho dôsledky pociťuje celá rodina.
Pomoc je určená aj pre Centrum pre deti a rodiny Myjava, ktoré sa stará okrem iného o deti s ťažkým zdravotným postihnutím či potrebou osobitnej starostlivosti. Jedným z jeho plánov je rekonštrukcia ihriska, ktoré by mohli spoločne využívať všetky deti bez rozdielu. Práve podpora organizácií má podľa Radoslava zabezpečiť, aby sa pomoc dostala k väčšiemu počtu detí. "Chcel by som, aby pomoc mala čo najväčší osoh a aby sa dostala k čo najviac deťom. Ak by sa vyzbierala väčšia suma, môžeme podporiť aj ďalšie organizácie," uviedol.
Keď jeden človek vykročí, môžu sa pridať ďalší
Radoslavova cesta má byť osobnou skúškou vytrvalosti, ale zároveň verejnou výzvou k solidarite. On svoje kilometre odkráča v horách. Ostatní môžu pomôcť svojím príspevkom. Práve v tom spočíva myšlienka projektu Tatry pomáhajú deťom 2026 – spojiť odvahu jedného človeka s ochotou mnohých ďalších pomôcť.
Radoslav pritom nechce zostať iba pri jednom treku. V hlave má ďalšie štyri trasy v rôznych častiach Slovenska. Ak to dovolí zdravie, rodina a pracovné povinnosti, rád by z projektu postupne vytvoril tradíciu, v ktorej budú slovenské hory každý rok spojené s konkrétnou pomocou.
"Možno sa z toho stane každoročná tradícia," hovorí.
Kilometre môžu znamenať viac než len prejdenú vzdialenosť
Radoslav sa 7. septembra vydá na cestu, pri ktorej bude musieť prekonať únavu, prudké stúpania, dlhé klesania aj neistotu počasia. Jeho skutočným cieľom však nebude iba Zuberec. Cieľom je, aby 220 kilometrov cez Tatry pomohlo deťom, ktoré každý deň zdolávajú vlastné, často oveľa náročnejšie prekážky. Do projektu sa môže zapojiť aj verejnosť. Tatry pomáhajú deťom 2026 je možné podporiť prostredníctvom výzvy na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Každý príspevok sa môže premeniť na konkrétnu pomoc trom deťom a trom organizáciám, ktoré sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením.
Radoslav teda do Tatier vyráža sám, no dôvod, pre ktorý túto výzvu podstupuje, sa môže stať spoločným. Každý, kto sa pridá, pomáha meniť jeho náročnú cestu na pomoc deťom, ktoré ju potrebujú.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tatry pomáhajú deťom 2026: Radoslav zdolá 220 kilometrov, aby pomohol deťom so zdravotným znevýhodnením © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zdravotné znevýhodnenie
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