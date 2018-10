Najviac problémových faktúr majú firmy na Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Slovenské firmy sa stretávajú s ešte horšou platobnou disciplínou ako firmy v Grécku či Rumunsku. Každá štvrtá platba (27 %) im prichádza s omeškaním alebo vôbec. Je to najviac spomedzi všetkých krajín v západnej a východnej Európe. Vyplýva to z najnovšej štúdie "European Payment Practices 2018", ktorú vypracovala spoločnosť EOS KSI podľa odpovedí 3400 firiem v Európe.Priemerne majú firmy v Európe 21 % platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti, alebo sa ich nedočkajú vôbec. Dlhodobo pritom platí, že vo východnej časti je to o niečo viac (22 %) ako v západnej (19 %).V meškajúcich platbách vynikalo Slovensko aj vlani, prvenstvo si však delilo s Rumunskom. Tomu sa podarilo výsledky mierne zlepšiť a dnes jeho firmy evidujú 26 % oneskorených alebo zlyhaných platieb.komentuje Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Štúdia sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.