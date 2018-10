Novým šéfom Fordu v Číne bude A. Chen, má zastaviť pokles predaja

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 24. októbra (TASR) - Americká automobilka Ford po deviatich mesiacoch hľadania vymenovala nového šéfa pre Čínu. Sľubuje si od neho, že súčasný pokles predaja na najväčšom automobilovom trhu na svete zastaví.Novým šéfom Fordu pre Čínu sa stane Anning Chen (57), doteraz šéf čínskej Chery Automobile. Anning Chen je občanom USA, narodil sa však v Číne a okrem ovládania čínskeho jazyka má za sebou aj roky pôsobenia v najväčšej ázijskej ekonomike. Prevzatím funkcie sa zároveň vráti do Fordu, kde pracoval do roku 2010.Vedenie Fordu v Číne prevezme Chen od 1. novembra. Jeho predchodca Jason Luo, ktorý koncom leta minulého roka nastúpil do tejto funkcie rovnako s cieľom zvrátiť nepriaznivý vývoj predaja Fordu v krajine, nečakane odstúpil z funkcie v januári tohto roka. Urobil tak len zhruba po piatich mesiacoch vo funkcii.Predaj áut Fordu klesol v septembri medziročne o 43 % a za deväť mesiacov tohto roka pokles dosiahol okolo 30 %. Podľa automobilky sa pod výsledky podpísal obchodný konflikt s USA, ale aj ponuka Fordu na čínskom trhu, ktorá podľa neho potrebuje zmenu.Čínsky biznis sa zároveň stane samostatnou divíziou, pričom Anning Chen bude spadať priamo pod prezidenta Fordu pre medzinárodné trhy Jima Farleyho.povedal Farley. Ako dodal, nová štruktúra by mala urýchliť rozhodovací proces na čínskom trhu, priblížiť divíziu miestnym zákazníkom a posilniť tak pozíciu Fordu v Číne.