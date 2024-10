Najviac slovenských výrobkov nájdu zákazníci v Kauflande, dokazuje to najnovší prieskum

Podpora má množstvo podôb

Šanca aj pre menších výrobcov

Prieskum prebiehal počas júla 2024 v 360 predajniach maloobchodných reťazcov po celom Slovensku a zameral sa na 32 sledovaných kategórií, ktoré boli rozdelené do 92 podkategórií. Výsledky dokazujú, že Kaufland v porovnaní s minulým rokom ako jeden z mála dokonca zvýšil nárast podielu vystavenia domácich produktov, a to až o dva percentuálne body, na rozdiel od väčšiny sledovaných maloobchodných reťazcov, ktoré v medziročnom hodnotení zaznamenali stabilný vývoj alebo pokles. Na maloobchodnom trhu a pri hodnotení priemeru reťazcov ako celku si tak naďalej drží prvenstvo, pretože dosiahol najvyšší absolútny počet vystavenia slovenských výrobkov za všetky merané kategórie.vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Mäsokombinát NORD SVIT dodáva do Kauflandu až 30 percent svojej produkcie a na trh prináša približne 3 500 ton výrobkov ako šunky, párky či rôzne zabíjačkové špeciality. S reťazcom spolupracuje od roku 2011 a ako tvrdí generálny riaditeľ Barnabáš Toma, spoločnosť spod Tatier ho považuje za dôležitého obchodného partnera.vysvetľuje generálny riaditeľ mäsokombinátu, ktorý pre predajcu vyrába aj produkty privátnej značky K-Z lásky k tradícii.V celoslovenskej obchodnej sieti reťazca nakupujú spotrebitelia aj produkty Bánoveckej mliekarne, ktorá s Kauflandom spolupracuje už od jeho príchodu na Slovensko, teda 24 rokov. Keď uviedol na trh produktovú líniu K-Z lásky k tradícii, výrobky z Bánoviec nad Bebravou ako parenice, oštiepky či tvaroh sa stali jej súčasťou, čo mliekarni umožňuje nielen modernizovať výrobu a dávať prácu takmer 300 zamestnancom, ale zároveň podporovať tunajší región. "hovorí Bohuslav Šiko, riaditeľ pre obchod a marketing.Pomocnú ruku od reťazca dostávajú aj malí regionálni dodávatelia ako spoločnosť CSF, ktorá v Bratislave so svojimi 4 zamestnancami prináša na trh produkty s vysokým podielom zveriny.vysvetľuje konateľ spoločnosti Miroslav Kuriš, no priznáva, že pre malého výrobcu je náročné dostať svoj tovar k spotrebiteľoviJeleniu klobásu, jeleniu salámu či párky môžu nakupovať zákazníci v desiatich predajniach hlavného mesta.Kaufland, ktorý s priemerným počtom 6 047 vystavení domácich výrobkov získal medzi maloobchodnými reťazcami na trhu absolútne prvenstvo, potvrdil svoju líderskú pozíciu už ôsmy raz za sebou. Aktuálne spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom v Slovenskej republike, pričom 130 z nich sú malí regionálni výrobcovia. Za ich produkty im len za posledné tri obchodné roky zaplatil vyše 2, 2 miliardy eur.* Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK – YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v júli 2024.