Najviac sťažností zo strany spotrebiteľov sa vlani týkalo zakúpených, no nezrealizovaných zájazdov

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Najviac podnetov a sťažností zo strany spotrebiteľov, ktoré vlani riešila Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) , sa týkalozakúpených prostredníctvom cestovných kancelárií a agentúr, ktoré sa pre pandémiu nekonali. Ďalšie boli spojené s reklamáciami tovaru, ale aj podomovým predajom energií.Vo všeobecnosti prijala S.O.S. celkovo v pandemickom roku spolu 566 podnetov, a to v rámci spotrebiteľských poradenských centier v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave.V prospech spotrebiteľov sa podarilo zachrániť takmer 80-tisíc eur. Informovala o tom tento týždeň Petra Čakovská , projektová manažérka spoločnosti, ktorá dvanásť rokov sídli v Poprade.Podľa predsedu S.O.S. Michala Fábera sa vlani najčastejšie objavovali podnety spotrebiteľov, ktorí uzatvorili zmluvy na obstarávanies cestovnými kanceláriami a agentúrami už v roku 2019.„Kvôli pandémii sa tietonerealizovali. Následne sa zmenil zákon o, ktorý spotrebiteľom znemožnil uplatniť si podľa pôvodného zákona možné odstúpenie od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny do štrnástich dní,“ vysvetlil.Namiesto toho podľa neho cestovné kancelárie ponúkali ako náhradné plnenia cestovné poukazy, takzvané vouchre, s možnou zmenou destinácie, či odložili termínyna neurčito. Od marca do konca minulého roka zaznamenala S.O.S. spolu 63 takýchto podnetov.„V jednom z nich išlo spolu o 27 študentov gymnázia so sprievodcom do Petrohradu. Ako náhradné plnenie cestovná kancelária navrhla zmenu destinácie z Petrohradu na vopred určené miesto na Slovensku,“ poukázal na jeden z prípadov Fáber.Odstúpiť od zmluvy a domôcť sa vrátenia peňazí sa za pomoci S.O.S. podarilo celkovo v šiestich prípadoch a v prospech spotrebiteľov sa podarilo zachrániť 16 107 eur.Spotrebitelia sa v roku 2020 na poradne často obracali aj s podnetmi, ktoré sa týkali zamietnutých reklamácií obuvi, elektroniky, odevov, nábytku, ale aj motorových vozidiel.Opakovanie sa vyskytovali podnety zdravotne hendikepovaných spotrebiteľov, ktorí sa sťažovali na spôsob vymáhania koncesionárskych poplatkov zo strany verejnoprávnej televízie aj po viac ako desiatich rokoch. Stalo sa tak napriek tomu, že boli zo zákona od týchto platieb oslobodení.„Vo viacerých prípadoch sa nám podarilo v prospech spotrebiteľov zachrániť aj viac ako 500 eur, aj z dôvodu, že takzvané pohľadávky boli dávno premlčané,“ dodal predseda S.O.S.Spotrebitelia uplatňovali svoje práva v zastúpení S.O.S. aj u dodávateľov energií, s ktorými formou podomového predaja uzatvárali medzi dverami zmluvy o dodávke elektriny a plynu. Následne ich podľa Čakovskej oslovili pôvodní dodávatelia.Sľúbili im výhodnejšiu ponuku, ak ostanú u nich, a tým udelili plnú moc na opätovný prechod späť. Spotrebitelia však boli sankcionovaní formou deaktivačného poplatku pre porušenie podmienok zmluvy s novým dodávateľom.„Výhodná v úvodzovkách mala byť aj takzvaná karta výhod, ktorú ponúkali dodávatelia energií. Spotrebitelia však nevedeli, že za ňu mesačne platia takzvaný nájom vo výške nie ojedinele aj 1,5 eur, čo pri dĺžke trvania zmluvného vzťahu 24 mesiacov je spolu navyše až 36 eur," vysvetlila ďalej projektová manažérka.Ako subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zaznamenalo združenie aj 22 návrhov na alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcimi a poskytovateľmi služieb na jednej strane a spotrebiteľmi, kupujúcimi a objednávateľmi na strane druhej. Počet návrhov oproti predchádzajúcemu roku tak stúpol o osem.