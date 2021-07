Slováci sa očkujú aj preto, aby mohli cestovať. Niektorí však pre pokles príjmov dovolenku odložili

Dve pätiny chcú viac cestovať

Hotely zívali prázdnotou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci vnímajú cestovanie ako jeden z benefitov očkovania proti ochoreniu COVID-19. V dôsledku pandémie však každý druhý opýtaný nemá na dovolenku financie a preto pre pokles príjmu oželie letnú dovolenku. Naopak, viac cestovať sa vďaka očkovaniu chystajú dve pätiny populácie.Pre takmer 8 z 10 ľudí je možnosť opätovne vycestovať jeden z piatich hlavných motivátorov v prospech vakcinácie. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2Muse pre 365.bank, o ktorom informovala PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.„Ľudia, ktorí sú naklonení dať sa zaočkovať, si vakcináciu spájajú so slobodou, ale aj lepšími pracovnými možnosťami, naštartovaním ekonomiky či možnosťou začať znovu cestovať. Zdá sa však, že polovica Slovákov tohtoročnú dovolenku odloží na neskôr, keď sa zlepší ich finančná situácia. Svoju peňažnú rezervu totiž mnohí využili na vykrytie poklesu alebo úplného výpadku príjmov spojeného s pandémiou, a tak im na dovolenku už nezostávajú financie navyše,“ vysvetlila Linda Valko Gáliková.Podľa prieskumu 365.bank musel siahnuť na svoje úspory v priemere každý druhý človek. Ochota dať sa zaočkovať, ktorá je východiskom z aktuálnej situácie, však paradoxne so zhoršujúcou sa finančnou situáciou klesá. Viac ako tretina tých, ktorí sú na tom najhoršie, sa ohradzuje proti očkovaniu.Naopak, 40 percent tých, ktorí hodnotia svoju aktuálnu situáciu dobre, sa k vakcinácii prikláňa. Aj vďaka očkovaniu sa dve pätiny Slovákov chystajú cestovať viac.Koronakríza znížila príjmy nielen ľuďom, ale aj podnikateľom či samotným hotelom. Podľa Štatistického úradu SR bolo v apríli tohto roka v hoteloch a penziónoch ubytovaných len 50-tisíc hostí, zatiaľ čo pred pandémiou (apríl 2019) to bolo 442-tisíc návštevníkov. Ide o pokles až o 89 percent.„Oproti aprílu 2020 sa počet dovolenkárov počas tohtoročného apríla výrazne zvýšil, až 7,5-násobne. Nie je to ale spôsobené takým veľkým prílevom turistov, ale tým, že pred rokom bolo ubytovanie v hoteloch a penziónoch kvôli pandémii v podstate nemožné,“ tvrdí analytička 365.bank Jana Glasová