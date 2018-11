Najviac študentov v duálnom vzdelávaní je v Trenčianskom kraji

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. novembra (TASR) – Najviac žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania, 878, je zapojených v Trenčianskom kraji. Za nim nasleduje Žilinský kraj s 819 žiakmi a na treťom mieste je Nitriansky kraj, kde je do tohto systému vzdelávania zapojených 587 žiakov, informoval o tom riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Němec.V Bratislavskom samosprávnom kraji študuje v duáli 457 žiakov, v Košickom 375, v Trnavskom 300, v Banskobystrickom 275 a najmenej žiakov je do systému duálneho vzdelávania zapojených v Prešovskom kraji, kde ich je 246. Celkovo je do systému zapojených 3937 študentov, z toho je 1615 prvákov. Najviac prvákov, 341, je v školskom roku 2018/2018 zapojených v Trenčianskom kraji, za ním nasleduje Žilinský kraj so 294 študentmi. Na treťom mieste sú zhodne so 201 dualistami Košický a Nitriansky kraj. Najmenej prvákov, a to 103, je v tomto školskom roku v Trnavskom kraji.Němec poznamenal, že vďaka novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka, takže tento počet môže ešte naďalej rásť.povedal.Podľa informácii zo ŠIOV je do systému duálneho vzdelávania zapojených najviac stredných odborných škôl z Trenčianskeho kraja, a to 22. Na druhom mieste je Prešovský kraj s 15 školami a na treťom Nitriansky kraj, ktorý ma takýchto škôl 14. Najmenej je ich v Trnavskom kraji - šesť. Najviac žiakov zapojených do duálu je na Súkromnej strednej odbornej škole Duálna akadémia v Bratislave, študuje ich tu 310. Ďalších 217 dualistov navštevuje Strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici a 173 Strednú odbornú školu polytechnickú v Dolnom Kubíne.Z pohľadu odvetví je najviac žiakov, a to 2070, zapojených do strojárskych a automobilových odvetví, za nimi nasleduje oblasť elektra, obchodu a gastronómie.