NRSR: SNS chce v zákone znamenie štátneho znaku či národný symbol

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Štátny znak by mal mať pri používaní štátnych symbolov v zahraničí osobitné postavenie. Do zákona o štátnych symbolov by tiež mali pribudnúť nové pojmy akoči. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za SNS v novele, ktorou chcú lepšie chrániť štátne symboly. Právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu parlamentu.Zmeny v súvislosti so štátnym symbolom sa majú týkať napríklad športovej reprezentácie SR. Tá by mala povinne na významných súťažiach a pri príprave na túto súťaž reprezentovať Slovensko umiestnením štátneho znaku na športovom odeve.píše sa v návrhu.Novela má tiež zaviesť a definovať nové pojmy akočiZnamenie štátneho znaku má podľa návrhu tvoriť dvojitý kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Driek a ramená kríža majú byť na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.uvádza sa v návrhu.Národný symbol má podľa novely tvoriť dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Používať tento symbol by mohli fyzické osoby aj právnické osoby.zdôrazňujú národniari.Novela má tiež upraviť sadzby pokút, ktoré môžu byť okresným úradom udelené za porušenie ustanovení zákona.uvádzajú národniari.SNS pri zdôvodňovaní novely poukazuje, že v súčasnosti vznikajú nejasnosti súvisiace s používaním štátnych symbolov, najmä pokiaľ ide o ich používanie pri reprezentovaní Slovenska v zahraničí, v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe. Stáva sa tak podľa SNS, že štátne symboly sú nedôstojne vyobrazované či napodobňované.Právnu normu predkladajú národniari po tom, čo mali výhrady k novému logu na dresoch hokejovej reprezentácie. S logom nesúhlasia napríklad ani členovia Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.