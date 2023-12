Najvyšší kontrolný úrad avizuje v budúcom roku viaceré kontroly, týkajú sa zdravotníctva aj dopravy

Kontrolné akcie NKÚ

Preverenie poisťovne a diaľničnej spoločnosti

27.12.2023 (SITA.sk) - Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu COVID-19 , dodržanie zákonných pravidiel pri darovaní vojenského hnuteľného majetku Ukrajine, efektívnosť využívania dohodárov v štátnej a verejnej správe, ale tiež fungovanie vodárenských spoločností či hospodárenie prezidentskej kancelárie.To je len hrubý výsek kontrolných akcií, ktoré Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zrealizuje počas budúceho roka. Pokračuje tak v nastavenom trende plávajúceho plánovania svojich auditov, keď z klasického ročného zostavovania plánu kontrol prešiel na flexibilné akcie reagujúce na finančne významné a aktuálne výzvy.Pri plávajúcom plánovaní sa prelínajú kontroly medzi rokmi. V prvom štvrťroku tak NKÚ napríklad uzavrie kontrolu zameranú na nastavenie protikorupčných opatrení v Pôdohospodárskej platobnej agentúre Zároveň sfinalizuje kontrolu, ktorá súvisí so stratégiou Slovenska v oblasti mládeže a taktiež s rozvojom infraštruktúry v podmienkach Ministerstva obrany SR . Kontrolóri tiež sfinalizujú odbornú prácu na predbežnej štúdii, ktorá mapuje integráciu migrantov v podmienkach slovenskej spoločnosti.„V roku 2024 sa vrátime na Národnú diaľničnú spoločnosť a preveríme na mieste, ako fungujú prijaté opatrenia, ku ktorým sa prihlásili hlavne v oblasti transparentných verejných obstarávaní či pri nastavení nových pravidiel pre prevádzku mýtneho systému. Moji kolegovia kontrolóri určite preveria tak významnú inštitúciu, akou je Všeobecná zdravotná poisťovňa , ako zákonne a hospodárne sa nakladá s niekoľkomiliardovými financiami tečúcimi do nášho zdravotníctva," uviedol šéf NKÚ Ľubomír Andrassy Pod drobnohľadom kontrolórov budú tiež ďalšie IT projekty, do ktorých smerovali nielen národné, ale aj európske zdroje. Pri regionálnom rozvoji sa odborní zamestnanci NKÚ zamerajú na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, ako aj na miestne akčné skupiny či prístup marginalizovaných rómskych komunít k pitnej vode.