Najvyšší kontrolný úrad plánuje vykonať 32 kontrolných akcií

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR plánuje na budúci rok vykonať 32 kontrolných akcií. Budú zamerané na témy udržateľného rozvoja spoločnosti, kde sa kontrolóri pozrú napríklad na tému kvality vody či na odstraňovanie nebezpečných skládok odpadu. TASR o tom informoval hovorca úradu Marek Papajčík.Téme odpadov budú venované aj dve medzinárodné kontrolné akcie zamerané na to, ako je Slovensko pripravené na nakladanie s plastovým či elektronickým odpadom. Ďalšou budúcoročnou témou je dopravná infraštruktúra, kde úrad dlhodobo upozorňuje na to, že do tejto oblasti ide málo finančných prostriedkov, respektíve, že verejné prostriedky sú využívané neefektívne, čo sa výrazne prejavuje napríklad na kvalite ciest druhej a tretej triedy. Pod drobnohľadom úradu budú tiež projekty, ktoré mali prispieť k modernizácii železničnej infraštruktúry.Treťou dôležitou oblasťou je sociálna problematika. V nej sa kontroly zamerajú na oblasť školstva, zamestnanosti a sociálnych služieb. V oblasti školstva bude témou to, ako sú miestne samosprávy pripravené na rozširovanie kapacít predškolských zariadení, ale aj to, ako funguje systém prideľovania asistentov učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami.Kontrolóri preveria, ako sa darí napĺňať kľúčové ukazovatele a ciele pri podpore najmenej rozvinutých regiónov. Fungovanie sociálnych služieb na lokálnej úrovni bude preverené na segmente domácej opatrovateľskej služby a taktiež na fungovaní komunitných centier pre marginalizované komunity.