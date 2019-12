Nestlé získalo ocenenie

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. decembra (OTS) - Nestlé Slovensko sa stalo absolútnym víťazom v kategórii zamestnávateľ podporujúci neformálne vzdelávanie mládeže a získalo tak ocenenie „Empower – no uznaj“. Udeľuje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže tým zamestnávateľom, ktorí pomáhajú mladým ľuďom reagovať na výzvy doby a uplatniť sa na trhu práce." hovorí, Corporate Affairs Manager, Nestlé Slovensko.Nestlé si prevzalo ocenenie na konferencii "Empower - no uznaj", na ktorej boli prezentované príklady dobrej praxe, ako aj projekty rozvíjajúce neformálne vzdelávanie prostredníctvom medzisektorovej spolupráce na Slovensku. Nestlé sa súčasne pripojilo k podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zaradilo sa tak medzi 107 doterajších signatárov, medzi ktorými sú mnohé popredné podnikateľské subjekty.Spoločnosť je dlhodobo aktívna v projektoch na podporu mladých ľudí. Už v roku 2013 vyhlásila celoeurópsky program Nestlé needs YOUth, ktorý bol zameraný na podporu zamestnávania mladých ľudí vo veku do 30 rokov. V roku 2014 sa v podpore mladých spojila s ďalšími firmami a vytvorila Alianciu pre mladých (Alliance for Youth). Cez stáže a tréningy sa snaží rozvíjať tzv. mäkké zručnosti, ale taktiež podnecovať záujem študentov o aktívny prístup k osobnostnému a profesionálnemu kariérnemu rozvoju.